Aos 12 anos, Marília Mendonça escreveu primeira música para dupla sertaneja; saiba qual

Marília Mendonça começou a compor aos 12 anos e escreveu música gravada pela dupla João Neto e Frederico

Marília Mendonça (1995-2021) começou a compor músicas muito antes de explodir como cantora. A artista escreveu sua primeira canção ainda aos 12 anos . "Minha Herança" foi gravada pela dupla João Neto (43) e Frederico (40). Até conquistar o sucesso e revolucionar o sertanejo, a artista trabalhou muito e chegou a compor para diversos escritórios de música sertaneja. Ao estruturar sua carreira como cantora, ela consolidou o que ficou conhecido como "feminejo" e se tornou a Rainha da Sofrência.

A artista morreu no dia 5 de novembro de 2021 em decorrência de um acidente aéreo. A Rainha da Sofrência estava a caminho de Minas Gerais para cumprir sua agenda de shows, quando o avião de pequeno porte caiu perto de uma cachoeira na serra de Caratinga, interior de Minas Gerais. Além de Marília, mais quatro pessoas morreram no acidente, entre eles estavam seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho e o produtor Henrique Ribeiro. Contudo, seu legado e influência na música sertaneja são propagados desde a sua morte.

Marília nasceu em Cristianópolis, no interior de Goiás, em 22 de julho de 1995, mas cresceu em Goiânia, a capital do Estado. Filha de Ruth Dias (54) e Mário Mendonça, que morreu quando a cantora era adolescente. Atualmente, a mãe da artista mora em Goiânia e cuida do neto Leo (2), filho de Marília com o cantor Murilo Huff (27).

A paixão por escrever começou ainda antes de sua primeira música. O gosto pela escrita era tão grande que teve seu início ainda na infância, quando ela fez um poema aos 7 anos para sua mãe. Aos 12 anos, Marília compôs a música "Minha Herança", que foi gravada pela dupla João Neto e Frederico. A letra da canção impressiona pela maturidade que uma menina tão nova teve para falar de amor, paixão e saudade. Não é por acaso que ela segue fazendo história e hoje se tornou a primeira brasileira a atingir a marca de 9 bilhões de streams no Spotify.