Ao publicar nova selfie, Paola Carosella reflete sobre o Dia das Mulheres: “Um dia difícil”

A chef de cozinha Paola Carosella compartilhou um texto em suas redes sociais em que refletia sobre o Dia das Mulheres

Nesta quarta-feira, 8, é celebrado o Dia das Mulheres. Paola Carosella fez uma reflexão sobre a data e compartilhou o texto em seu Instagram.

A chef de cozinha publicou uma selfie em que aparecia exibindo sua beleza natural com pouca maquiagem e vestindo uma camiseta branca com estampa vermelha.

"Vou para a guerra, sim, todo santo dia, mas não quero que você me chame de guerreira. Ir para guerra não é motivo de celebração, nem de exaltação, não vamos transformar 'guerreira' em adjetivo de elogio", começou dizendo a jurada do "Minha Mãe Cozinha Melhor Que A Sua".

Paolla ainda refletiu: "Se quer saber, hoje é um dia difícil. Porque não é pra mandar flor, dar presente de batom ou lixa de unha, não é dia de mandar meme de guerreira nem de incentivar ainda mais a ir para luta".

"Nossa sociedade é machista, é patriarcal, e se beneficia do abuso da mulher, principalmente da mulher negra, indígena, quilombola que além de sofrer machismo sofre racismo, xenofobia, é reduzida ao mínimo. O dia de hoje é de olhar o que você pode, no lugar onde está, fazer para mudar isso, e a partir de hoje mesmo por isso em prática", finalizou a ex-jurada do Masterchef.

Nos comentários, a comediante Dani Calabresa celebrou a mensagem da chef e elogiou: "Maravilhosa e inspiradora".

As seguidoras da chef também adoraram o texto e rasgaram elogios nos comentários. "É isso aí! Vamos em frente", escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: "Obrigada por esse texto. Você é INCRIVELMENTE MARAVILHOSA PAOLA".

