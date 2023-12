Antonio Fagundes abre o jogo sobre cancelamento: 'Invadir nossa vida'

Em entrevista à CARAS Brasil, Antonio Fagundes refletiu sobre a cultura do cancelamento que surgiu nos últimos anos nas redes sociais

Um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira, Antonio Fagundes (74) já comentou não ter medo da cultura do cancelamento que surgiu nas redes sociais. Em conversa com a CARAS Brasil, ele debateu sobre o assunto e explicou sua opinião.

"Não é todo mundo que gosta de você, é normal que seja assim. O que acontece agora é que estamos tendo acesso às pessoas que não gostam da gente, é só isso", começa Antonio Fagundes. Hoje, o artista acumula mais de 1,8 milhão de seguidores em seu perfil do Instagram.

"Essas pessoas que não gostam da gente estão conseguindo invadir a nossa vida. Mas não tem que ligar para isso não, ainda tem gente que gosta da gente", completa o veterano, que é ativo nas redes, acumulando mais de 980 publicações em seu perfil.

Ainda na conversa, o artista comentou sobre a pressão estética e afirmou que não pretende fazer cirurgias plásticas. "Minha mãe me cobrava [risos], ela falou no ar: 'Filho, tira essa bolsa de baixo do olho'", relembra Antonio Fagundes.

"Se você mexe muito, você tira a marca da sua vida. Cada marca de expressão faz parte da minha vida, não posso destruir em minutos uma coisa que eu levei anos para construir." Considerado um galã por muitos, ele conta que, apesar dos elogios não se considera o tipo de homem que acha atraente.

"Nunca me envaideceu, porque eu nunca me considerei o meu tipo de homem. Nunca fui meu tipo de homem, eu não me elegeria em nenhuma dessas eleições aí. Mas eu agradeço sempre, e a partir de uma certa idade você começa a agradecer de joelhos", acrescenta o veterano.

CONFIRA TRECHO DA ENTREVISTA DE ANTONIO FAGUNDES À CARAS BRASIL: