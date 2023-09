Antes e depois: Veja mudanças de Jojo Todynho após a bariátrica

Jojo Todynho chamou a atenção da web ao passar por uma cirurgia bariátrica em agosto

Jojo Todynho (26) chamou a atenção da web ao passar por uma cirurgia bariátrica em agosto deste ano. A cantora, que costuma compartilhar sua rotina de treinos e cuidados com a saúde física nas redes sociais, já aproveitou o espaço para mostrar as mudanças desde o procedimento. Veja o antes e depois de Jojo Todynho após a bariátrica.

Antes de passar pelo procedimento cirúrgico, Jojo Todynho precisou realizar algumas mudanças por por exigência médica, como perder 20 kg. No dia em que foi operada, a cantora pesava aproximadamente 140 kg, de acordo com informações do Fantástico. "Hoje estou com 135 kg. Fiz a bioimpedância, perdi um pouquinho de massa [muscular] porque não estou malhando", declarou nas redes sociais.

A artista também aproveitou o perfil no Instagram para mostrar as mudanças no corpo após a cirurgia bariátrica com um registro: "Não vou precisar fazer reparadora nenhuma. Com a academia perco tudo isso. Não falei que ia trincar esse abdômen? Olha as minhas cicatrizes todas fechadinhas. Estou durinha, bebê. Não preciso fazer nada". "Gente, minha bunda está diminuindo. Estou apavorada. Que ódio", completou Jojo Todynho.

Entre outras mudanças pelas quais a cantora também passou depois da bariátrica , Jojo Todynho trocou a dieta e enfrentou a adaptação do organismo para alguns alimentos, como explicou ao publicar um registro de um momento de enjoo: "Sempre que como ovo, tenho essa sensação. Eu estou arrasada, vocês sabem que minha comida favorita é arroz, feijão, ovo e batata frita. Acho que é o ovo mexido, algo mais específico. O ovo não pode sair da minha vida, não pode ser. Como vou virar dublê da Gracyanne Barbosa?".

