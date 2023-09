Jojo Todynho posa de vestido colado e surge sequinha após bariátrica: "Muita diferença"

Jojo Todynho surpreende ao surgir sequinha; ela posa com vestidinho coladinho e mostrou sua beleza em foto rara

A bela Jojo Todynho impressionou os seguidores neste final de semana ao surgir comportada e poderosa em um clique inédito compartilhado em seu perfil oficial nas redes sociais. A artista mostrou o look para um passeio.

Com um vestido de tricô bem justinho, ela mostrou aos seguidores que segue perdendo peso após passar por uma cirurgia bariátrica. Na foto, ela também aparece sorridente e com os cabelos alongados e lisos.

Nos comentários, fãs ficaram impressionados com a mudança. "Nossa já tá dando muita diferença", comentou um. "Como você já emagreceu! Muito gata essa menina do meu coração", escreveu outra fã. "Nossa, está nítido como emagreceu. Vai ficar com maior corpão", declarou outro.

Jojo Todynho passou pela cirurgia em agosto. Na época, ela desabafou nas redes sociais sobre a dieta restritiva após o procedimento. “Tá tudo certo! Sem vitória não há luta e sem luta não há vitória. Graças a Deus fico feliz, porque sou uma mulher muito determinada, persistente e focada, não tem problema, minha hora vai chegar e quando chegar vou estar rindo de alegria”, disse.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho revela motivo para ter feito bariátrica

A cantora Jojo Todynho aproveitou que já teve alta do hospital após passar pela cirurgia bariátrica e abriu uma live nas redes sociais para conversar com seus fãs. Na última quinta-feira, 10, ela apareceu no vídeo e revelou a motivação para ter feito o procedimento cirúrgico, que deve ajudá-la a perder peso.

"Hoje eu tenho 26 anos, gente. E eu quero muito ser mãe. Então, eu não posso ser inconsequente de colocar minha vida, a vida de uma criança e de todas as pessoas que me cercam em risco. Há uma preocupação muito grande. Pessoas negras estão propensas a desenvolver pressão alta na gestação, pré-eclampsia, que a minha avó teve em duas gravidez. Minha ginecologista falou para mim que não posso ter parto normal, precisa ser cesárea", disse ela.