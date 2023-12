Antes de sequestro, Marcelinho Carioca se emocionou ao ser reconhecido na rua

Marcelinho Carioca refletiu sobre trajetória após receber carinho de fãs; ex-jogador de futebol está desaparecido e polícia investiga sequestro

O ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca está desaparecido desde o domingo, 17, e o caso é investigado como sequestro pela Polícia Civil de São Paulo. Apenas dois dias antes do desaparecimento, o ex-atleta viveu um momento emocionante ao ser reconhecido em público. Em suas redes sociais, ele agradeceu o carinho dos fãs e refletiu sobre sua trajetória.

Em seu perfil oficial no Instagram, Marcelinho contou que parou para beber água em um posto de gasolina durante a madrugada, quando encontrou alguns torcedores: “Olha, são duas horas da manhã, estou voltando de um compromisso e eu procurando um posto para comprar uma água, me deparei com três senhores”, iniciou o relato.

“Dois são corintianos e o outro não, mas a educação, simplicidade, respeito ao nosso trabalho, respeito ao ser humano... Eu vi a emoção de dois corintianos ali, que faz eu refletir na vida e ver que nós temos que saber tratar bem as pessoas pela educação, amar o próximo”, o ídolo do Corinthians se emocionou com carinho dos torcedores.

Na sequência, Marcelinho relembrou sua trajetória: “Duas horas da manhã e o cara trabalhando, te tratar com o maior carinho, maior respeito, maior reverência, maior amor. Se eu ficar emocionado, não tem como acordar nenhum dia triste, chateado, infeliz ou emburrado. Tenho que agradecer a Deus por tudo que fez na minha vida”, ele finalizou o vídeo.

Na legenda, ex-jogador também celebrou o encontro: "Algo inusitado acontece quase todos os dias, quando estamos pela cidade de Sampa e pelo Brasil inteiro.Emoção, carinho e respeito das pessoas comigo. É lindo demais e me sinto honrado e feliz. Quero e sempre irei retribuir e me doar ao máximo pelo próximo”, Marcelinho escreveu antes de viver um drama.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MARCELINHO CARIOCA (@marcelinhocariocaoficial)

Vale destacar que além de sua carreira como ícone do futebol, Marcelinho Carioca expandiu seus horizontes e atuou como empresário, jornalista, político, comentarista esportivo e trabalhava como influenciador digital. Recentemente, ele também marcou presença no programa musical 'The Masked Singer Brasil', da Globo, como o personagem 'Coqueiro'.

O que aconteceu com Marcelinho Carioca?

Marcelinho Carioca está desaparecido desde o domingo, 17, e a polícia investiga o caso. De acordo com o site g1, ele não foi mais visto pela família após ter saído para ir em uma festa em Itaquera, em São Paulo. Horas depois, a polícia encontrou o carro dele abandonado em Itaquaquecetuba, no interior de São Paulo.

Ainda segundo a reportagem, a polícia apura o que aconteceu com o ex-atleta e uma das linhas de investigações envolve a possibilidade de sequestro com o acionamento da Divisão Antissequestro. De acordo com o colunista Leo Dias, a família do ex-atleta teria transferido o valor exigido para que ele fosse libertado do sequestro.