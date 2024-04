Antes de reencontro, Yasmin Brunet e Wanessa Camargo tiveram conversa após o BBB 24

A CARAS Brasil noticiou que a modelo Yasmin Brunet e a cantora Wanessa Camargo haviam conversado em março

Yasmin Brunet (35) e Wanessa Camargo (41) se reencontraram no último final de semana e mostraram uma foto de mãos dadas nas redes sociais. Em 21 de março, pouco depois da cantora ter sido expulsa do reality show da TV Globo, a CARAS Brasil procurou a filha de Zezé de Camargo para saber se ela e a modelo - que eram muito próximas no jogo - já tinham tido um primeiro contato, assim que a herdeira de Luiza Brunet (61) deixou o programa. A equipe de comunicação de Wanessa afirmou que sim e contou que as duas conversaram por telefone e combinaram de se encontrar quando a modelo e influenciadora viajasse para São Paulo.

Agora, Yasmin contou como foi o momento delas. "Foi a primeira vez que eu a vi pessoalmente. Foi muito bom vê-la, foi incrível conversar com ela de novo e entender muitas coisas que eu não tinha entendido que tinham acontecido. Conversamos sobre os filhos dela, sobre a vida dela aqui fora. Foi muito rápido, mas é provável que a gente se encontre em breve de novo", afirmou ela a coluna Play, do Jornal O Globo.

Então, a modelo contou que ainda não conversou com Nizam (32), que falou sobre o corpo dela no reality show. "Não conversei ainda. Ele me mandou mensagem, mas não respondi. Precisava de um tempo para entender e digerir tudo. É uma conversa desconfortável, porque é algo que me pega muito. Desde que eu me entendo por gente tenho questões alimentares. Me sinto muito exposta, vulnerável... Vai ser um papo bem complicado, mas vou conversar com eles em algum momento", contou.

Durante participação no programa Domingão com Huck, Yasmin Brunet foi questionada sobre o motivo para ter aceitado o convite do reality show e abriu o jogo sobre sua decisão de ir para o confinamento. "Fui para eu me conhecer mais, para me conhecerem mais, porque a Yasmin das fofocas que conheciam aqui fora não é exatamente quem sou. Inclusive, todo mundo achava que eu iria causar de outra forma e me consideraram mais planta lá dentro. Fui para isso e a minha decisão foi meio que do nada. Só não pensei muito. Não fui como jogadora, não me preparei muito pro jogo. Só fui para viver a experiência do Big Brother", destacou.