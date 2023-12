Antes de Michel Teló, Thais Fersoza já namorou ator famoso; saiba quem

Thais Fersoza falou sobre seu antigo relacionamento em participação no Quem Pod, Pod; atualmente ela é casada com Michel Teló

Thais Fersoza (39) já namorou Bruno Gagliasso (41) no final da década de 1990. Em participação no Quem Pod, Pod desta terça-feira, 19, ela falou sobre o fim do relacionamento. Os dois se conheceram durante as gravações de Malhação, quando ela tinha 15 anos e o ator, 17. Atualmente, ela é casada com Michel Teló (42), com quem tem dois filhos, Melinda, de 7 anos, e Teodoro, 6.

"Lembro um dia que eu estava sentada passando cena e ele falou assim 'tudo bem? Sei que você faz aniversário 13 de abril, né?' Eu falei 'faço, por quê?' Ele falou 'também faço' e eu 'mentira'. Aí eu achei que ele estava fazendo graça, mas ele foi lá, pegou o documento e mostrou 13 de abril", revelou a atriz no podcast comandado por Giovanna Ewbank, que é casada com Bruno Gagliasso, e Fernanda Paes Leme.

"Foi aí que a gente começou a conversar, essa coisa de ariano... Era bonitinho, a gente fazia as capas das revistas, era uma coisa tipo 'bonitinho, são adolescentes que se respeitam, uma coisa lúdica, tipo tão jovens e tão apaixonadinhos'. Era um namorinho, muito namorinho, meu primeiro namorinho. Minha mãe levava para eu encontrar. A gente trabalhava muito, tenho a recordação de ser uma coisa muito fofinha, mas essa coisa da relação não tenho muita lembrança", completou ela.

Thais Fersoza e Bruno Gagliasso já namoraram (Foto: Reprodução)

A artista ainda falou sobre o motivo do término do namoro. O namoro chegou ao fim quando Bruno foi fazer Chiquititas, do SBT: "A gente namorou um ano, eu fiz 'Esplendor' e aí ele viajou para [Argentina fazer] Chiquititas, e aí a gente acabou o namoro".

Thais chegou a ir até o país para encontrar o ex. "Eu fiquei hospedada na casa da Sthefany [Brito]. Não ficava na casa do Bruno, que nesta época já morava sozinho e tinha 18 anos. Acho que quando voltei da Argentina, foi afastando. A gente se falava muito, ele deixava horas de música na secretária eletrônica. Foi se desfazendo". Então, Giovanna brincou com a situação: "Graças a Deus, né, veio 'Chiquititas', né, gente'". Ela e Gagliasso estão casados e são pais de Titi, Bless e Zyan.