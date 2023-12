Ela cresceu! Filha de Thais Fersoza esbanja fofura em novas fotos

Thais Fersoza explode o fofurômetro das redes sociais ao mostrar fotos da filha com a fantasia para a apresentação da escola

A apresentadora e atriz Thais Fersoza agitou as redes sociais neste sábado, 9, ao mostrar fotos encantadoras de sua filha, Melinda, fruto do casamento com Michel Teló. Ela foi conferir a apresentação da herdeira na escola e mostrou a herdeira fantasiada para seu show ao lado dos coleguinhas.

Nas imagens, Melinda mostrou o quanto já cresceu e toda a sua beleza ao posar com mãe, que se derreteu em uma declaração para a filha na legenda do post.

"Ela é o amor da minha vida! Meu sonho realizado! Minha amiga, parceira, meu raio de Sol! Que orgulho de você, Tutu!!! Sempre se superando, vencendo os desafios.. amo a forma como vc encara as coisas e como você coloca seu jeitinho doce e seguro em tudo que faz! Foi lindo demais! Emocionante!!! E você mais uma vez fez ser ainda mais especial! Minha “mocinha” charmosa… Voa minha princesa! O mundo taí todinho pra você se aventurar! E nós aqui sempre na torcida juntinho com você! Muito amoooooor!", afirmou.

View this post on Instagram A post shared by Thais Fersoza (@tatafersoza)

Thais Fersoza mostra a festa de aniversário dos filhos

A atriz Thais Fersoza e o cantor Michel Teló celebraram o aniversário dos filhos, Melinda e Teodoro, em grande estilo. Os dois organizaram uma festa luxuosa para celebrar a nova idade dos filhos e mostraram o vídeo com detalhes da decoração nas redes sociais.

A festa contou com dois temas. Melinda, que fez 7 anos, quis uma decoração com o tema da personagem Sininho. Enquanto isso, Teodoro, que fez 6 anos, escolheu o tema do personagem Mário. Para deixar os filhos felizes, os pais fizeram a festa com a mistura dos temas.

“Um pouquinho dos detalhes dessa festa linda de ontem! Foi tão especial... Ver as crianças tão felizes curtindo com nossa família e amigos é mesmo uma benção! Obrigada a todos que estiveram lá celebrando com a gente... Foi mágico!”, disse a mamãe coruja na legenda do vídeo.