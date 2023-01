Anitta se explica após cena polêmica em gravação de novo clipe: ''Fazer uma doideira''

Cantora Anitta se manifesta após simulação de cenas de sexo durante gravação de novo videoclipe em comunidade do Rio

A cantora Anitta (29) deu o que falar nas redes sociais na quinta-feira, 26, ao gravar seu novo videoclipe em comunidade na zona oeste do Rio de Janeiro.

Após repercussão de vídeo ousado em que aparece gravando cena de sexo oral em um rapaz em uma viela, um áudio da poderosa começou a circular na web. Ela justifica o momento que chocou os internautas e diz que o conceito da música permite esse tipo de cena.

"A música fala de você fazer loucuras, perder a cabeça. E é exatamente essa sensação que o clipe causa", começou falando.

Na sequência, Anitta ainda contou sobre o novo projeto que será lançado em breve. "Você olha pro clipe e fala 'onde a Anitta estava com a cabeça quando ela fez esse vídeo, esse clipe?'".

"É exatamente esse o conceito, porque é exatamente sobre isso que eu tô cantando na música. Sobre ficar maluca, do nada bateu uma doideira na cabeça e você fazer uma doideira", disse ainda.

Anitta grava clipe em terreiro de candomblé e é alvo de intolerância religiosa

Iniciando 2023 com muito trabalho, a cantora Anitta já gravou novo clipe em terreiro de candomblé em Magé, que fica na região metropolitana do Rio de Janeiro.

A produção, que será sobre a sua religião e a vida pessoal da poderosa, terá a participação do seu pai de santo, Sergio Pina, e dos membros da casa que frequenta. Os looks da cantora serão inspirados nos Orixás da religião de matriz africana. No set de gravação, ela também surgiu acompanhada de seu irmão, Renan Machado. Vale destacar que Anitta frequenta o candomblé com a família antes de estourar com Show das Poderosas, e é filha do Orixá Logunedé.

