Angelina Jolie está namorando? Conheça o astro de série de sucesso apontado como seu suposto affair

A atriz Angelina Jolie (47) levantou suspeitas nos fãs nesta terça-feira, 3, sobre estar vivendo um novo romance. Isso porque a famosa foi vista ao lado do ator Paul Mescal (26), conhecido por estrelar série Normal People, que tem feito um baita sucesso nos ultimos anos.

O flagra foi feito por um fã dos artistas, que passava pela rua e avistou o suposto casal. Na ocasião, Agelina também estava acompanhada de Shiloh (16), fruto de seu relacionamento com o ator Brad Pitt (59). Antes elas foram assistir a peça Uma Rua Chamada Pecado, estrelada por Mescal.

Mas afinal, quem é Paul Mescal? O ator irlandês virou o queridinho da internet desde que iniciou seu trabalho na série Normal People, em 2020. Na produção, ele interpreta um adolescente apaixonado que tem encontros e desencontros com sua amada entre o ensino médio e a faculdade.

Seu ótimo trabalho lhe rendeu indicações aos principais prêmios do mercado, como Emmy e Critic's Choice Awards. Ele também ganhou um BAFTA na categoria de Melhor Ator em Televisão . Além disso, a série fez tanto sucesso, que o livro o qual ela foi adaptada, chegou a ter os direitos de tradução vendidos para mais de 41 países.

Nos últimos meses o ator tem ficado em destaque por conta do filme Aftersun, produção a qual ele é um dos protagonistas. O longa-metragem, inclusive, conquistou um BIFA, principal premiação do cinema independente do Reino Unido.

Mescal também é conhecido por seu relacionamento com a cantora Phoebe Bridgers (28), com quem assumiu namoro em novembro de 2021. Nas últimas semanas o casal tem sofrido com especulações envolvendo o fim do relacionamento, que foi reforçado após a cantora também ser vista acompanhada.

ATOR TEM POLÊMICA EM SEU CURRÍCULO

Mas apesar de ser aclamado por seu papel em Normal People, a popularidade de Paul nas redes sociais trouxe à tona uma série casos sobre sua juventude. Segundo algumas pessoas, o ator não era nada agradável na época da escola.

Em publicações que circulam nas redes sociais, internautas afirmaram que sofreram bullying de Paul durante o ensino fundamental e médio. "Ele me chamou de viado todos os dias após eu me assumir. Ele e os amigos costumavam colocar ovos quebrados no meu armário, e me batiam no vestiário", disse uma pessoa.

"Não vi a série por causa do tanto que o odeio, mas ouvi dizer que ele nasceu para o papel, então assumo que o personagem é um babaca. Ele finge que é um intelectual sensível mas era o maior valentão da turma", confessou outro internauta.