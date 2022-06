Angélica surge em novas fotos com o marido, Luciano Huck

Angélica comemora novo trabalho com Luciano Huck e mostra as fotos dos bastidores

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 18h38

A apresentadora Angélica (48) esbanjou romantismo ao compartilhar novas fotos ao lado do marido, o apresentador Luciano Huck (50). Os dois fizeram a gravação de um novo trabalho juntos na mansão do casal e ela mostrou as fotos dos bastidores.

Nas imagens, eles apareceram sentados no sofá da sala luxuosa da casa deles e brincando com um dos cachorros da família. “Olha só com quem eu estava trabalhando! Puro amor”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs fizeram elogios para o casal. “Lindos demais”, disse um seguidor. “Casal top!”, afirmou outro. “Que família linda”, escreveu mais um.

Angelica e Luciano Huck estão casados há quase 18 anos e têm três filhos: Joaquim (17), Benício (14) e Eva (9).

Fotos de Angélica e Luciano Huck: