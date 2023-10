Andressa Urach revela detalhe sobre seu namoro: ‘Continuo trabalhando’

Após assumir namoro, Andressa Urach revela se continua produzindo conteúdo ousado para a internet

A modelo Andressa Urach respondeu uma dúvida dos fãs após assumir que está com um novo namorado. Ela revelou o relacionamento com Sergio Carvalho há poucos dias e os fãs se questionaram se ela vai continuar produzindo conteúdo ousado para a internet. Agora, ela confirmou que não vai parar com seu trabalho por causa do romance.

Em um post nas redes sociais, ela exibiu uma foto com seu namorado e falou sobre o relacionamento deles. "Sim eu posso ser muito amada e você também pode! O meu “trabalho” não muda o meu caráter. Continuo trabalhando como atriz de conteúdo adulto e GP. E mesmo sim estou namorando com uma pessoa incrível que me conheceu assim e respeita o meu trabalho", disse ela na legenda.

O novo namorado de Andressa é discreto nas redes sociais. Ele tem o seu perfil fechado e apenas 299 seguidores. No post sobre o amado, Urach limitou os comentários para não ser alvo de ataques.

Vale lembrar que ela não assumia um relacionamento desde que se separou de Thiago Lopes, que é o pai do seu filho caçula.

Andressa Urach fala sobre o filho mais velho

Bombando nas redes sociais, Andressa Urach se pronunciou abertamente e revelou detalhes da parceria com o filho, Arthur Urach. Aos 18 anos, é o rapaz quem grava os conteúdos da mãe para plataformas de conteúdo.

Em entrevista ao Fofocalizando, ela disse que os dois construíram uma relação muito próxima. “Meu filho é o câmera e estamos construindo um império juntos, nós dois. Até porque, quando a gente mais precisou, ninguém estava ali para nos ajudar. Se é para sair do fundo do poço, a gente sai junto...", declarou ela.

Na conversa franca com a repórter Gaby Cabrini, ela também explicou que o filho tem as habilidades necessárias para ajudá-la. "Arthur é fotógrafo, ele ama fotografia. Como essa parte está dando muito dinheiro eu prefiro dar pra ele o trabalho... A gente tem um trabalho extremamente profissional", declarou.

A modelo também desmentiu insinuações dos fãs, que chegaram a afirmar que os dois "Não existe sentimento, relacionamento, não existe nada de sem-vergonhice nessa história. Existe um trabalho profissional onde existe uma modelo e existe um fotógrafo... Ele é um homem, tem 18 anos, tem as escolhas dele e foi opção dele também trabalhar", completou.

Urach também disse que nunca escondeu nada do herdeiro. "Deixei ele bem ciente de quem eu sou, o que eu faço e pode ser a pior verdade que for, mas é a verdade. Graças a deus, ele é um menino bom, educado, carinhoso, presente", disse.