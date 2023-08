Andressa Urach faz tatuagem com o filho e explica significado

Andressa Urach exibe nova tatuagem com o filho, Arthur, e explica o curioso significado por trás da escolha

Nesta quarta-feira, 16, a modelo e influenciadora digital Andressa Urach mostrou ao público sua mais nova tatuagem. A loira escolheu acompanhar seu filho, Arthur Urach, durante uma sessão e embarcou em fazer um design curioso que os representam como mãe e filho.

Através de seu Instagram, ela mostrou a tattoo escolhida ao público ao focar nos novos desenhos em seus dedos. Na foto, suas mãos e as de seu filho aparecem lado a lado, exibindo os números 13 e 18. Mesmo com os números não entreguem o significado de cara, Andressa compartilhou o significado com o público.

Na legenda da publicação, a modelo explicou um pouco mais sobre a escolha. "Com Louco não se discute, só aceita! @rafinhaart acabou de fazer uma tatuagem na nuca do Arthur e outras duas tatuagens que nos representa. Eu sou 13 e Arthur é 18! Significado dos números 13 e 18: Doido, louco, maluco, corajoso, coragem de fazer o que muitos não tem", explicou ela.

Ao finalizar o seu texto, Urach admitiu que lamenta a perda de tattoos antigas. "Me arrependo de ter apagado minhas tatuagens quando estava na igreja", desabafou ela, que também posou ao lado do filho e seu tatuador ao final do álbum de fotos.

Confira a tatuagem de Andressa Urach:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Urach (@andressaurachoficial)

Andressa Urach exalta pai de seu filho caçula após briga judicial

Recentemente, Andressa Urach travou batalha judicial com seu ex-marido e pai de seu filho caçula, Leon, o empresário Thiago Lopes. O processo resultou na perda da guarda do menino por parte da modelo. Contudo, parece que isso não a abalou, já que ela surpreendeu seus seguidores no último domingo, 13, ao declarar admiração pelo ex.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Thiago fez uma publicação no Dia dos Pais para falar sobre a paternidade solo: “Como pai sou grato por meu filho estar nos meus braços, debaixo da minha proteção. Agradeço pelo privilégio de possuir todos os meios necessários para proteger quem eu amo”, o empresário iniciou.

“A minha força, coragem e sabedoria não vem de mim, mas do único Deus vivo. Nos meus braços nada te acontecerá”, Thiago legendou o clique em que aparece com bebê, que tem apenas um aninho, em seu colo. Mas nos comentários, o empresário foi surpreendido com uma declaração carinhosa da ex-mulher: “Feliz dia dos pais! Você é o melhor pai que poderia ter escolhido para nosso filho. Amo vocês!!!”, a modelo se declarou e deixou os antigos atritos para trás.

Vale lembrar que Andressa e Thiago tiveram uma separação conturbada em meio a acusações e uma disputa judicial pela guarda definitiva do menino, que foi concedida ao pai recentemente.