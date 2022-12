Andressa Ferreira fala sobre sumiço na rede social: ''Esgotamento mental''

Esposa de Thammy Miranda, Andressa Ferreira, explicou motivo de ter se ausentado da rede social

A modelo Andressa Ferreira revelou o motivo de ter sumido da rede social nos últimos dias. Nesta terça-feira, 06, ela alertou os seguidores que estava um pouco ausente devido a alguns motivos que achou relevante refletir.

Com uma foto ao lado do marido, Thammy Miranda, e do filho, Bento, a nora de Gretchen surgiu descansando e comentou sobre sua fase atual. "Estou ausente aqui por conta desses sentimentos", começou dizendo.

E explicou melhor sobre o que estava querendo falar: "Essa necessidade de compartilhar a vida nas redes sociais às vezes coloca a gente num esgotamento mental. Às vezes precisamos desconectar um pouco do virtual pra viver o real e não perder o momento presente".

"Talvez eu fique um pouco ausente, o mundo tá um caos e vejo tanta futilidade sendo valorizada, que cansa! E nem todo mundo merece acesso a minha vida e lidar com isso gera comparações e quando nós comparamos, perdemos o foco, desequilibramos e caímos. E já sabemos que equilíbrio é fundamental nessa vida!", desabafou a influenciadora.

Ainda recentemente, Andressa Ferreira falou sobre ter se casado com Thammy Miranda e rebateu uma seguidora que a questionou sobre a escolha de se relacionar com uma pessoa transgênero.

Novo silicone de Andressa Ferreira

Nos últimos meses, Andressa Ferreira apareceu com um novo silicone e revelou que passou por uma cirurgia para trocar a prótese dos seios. Após a gravidez do filho Bento e de amamentá-lo, a famosa resolveu trocar o tamanho por um menor. Em sua rede social, ela exibiu o resultado ao aparecer com um look fitness na academia de sua mansão.