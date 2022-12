Andréia Sadi cai no riso ao presenciar situação inusitada durante programa ao vivo

A âncora do telejornal da GloboNews, Andréia Sadi, não se conteve ao ver o colega engolir um mosquito durante entrada ao vivo

Durante o telejornal GloboNews Mais desta quinta-feira, 15, a jornalista Andréia Sadi (35), não se conteve e caiu no riso ao presenciar uma cena inusitada.

É que, enquanto Octavio Guedes (56) comentava a respeito das declarações do futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad (59), o comunicador teve sua fala interrompida de uma maneira inesperada ao engolir um mosquito ao vivo na entrada do telejornal.

"O mercado cai no petismo e sobe no petismo real. O que quero dizer com isso? O PT foi um partido que nasceu nos anos 80 radical aos olhos de hoje… comi um mosquito!", disse o comentarista, sinalizando discretamente para suspender a transmissão.

No Twitter após o acontecimento fatidico, Andreia Sadi caiu no riso. "'Eu sou a mosca que pousou na sua boca': novo hit de Brasília. Uma entrou no meu olho hoje durante o vivo, mas nada vai superar jamais esse vídeo do Octavio Guedes", escreveu a jornalista.

Tiago Eltz, não se conteve e também caiu na gargalhada. "Octavio foi vítima dos mosquitos do CCBB [Centro Cultural Banco do Brasil] em Brasília, estão tentando atacar a nossa equipe desde que começou essa cobertura e a transição. Hoje, o mosquito conseguiu pegar o Octavio desprevenido!", disse ele, em um tom de brincadeira.

Em seguida, Eltz fez uma pergunta para o colega em tom irônico: “Engoliu o mosquito ou ele saiu?”.

“Engoli o mosquito! Pô, que nojeira! Mas estava gostosinho! Isso, Tiago, ri mesmo, ri do coleguinha que engoliu o mosquito, veio do Rio de Janeiro para cá para engolir mosquito!”, respondeu o comentarista.

Para amenizar a situação, o âncora do jornal afirmou: “Não, é que eu já passei por isso, eles estão sempre prontos para criar uma cena quando estamos na rua!”, disse ele.

VEJA O TWITTER DE ANDRÉIA SADI: