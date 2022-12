André Rizek se emociona ao participar de programa comandado por sua mulher, Andréia Sadi

Jornalista André Rizek fez participação ao vivo do programa ‘Estúdio i’, apresentado por sua mulher, Andréia Sadi, para falar sobre Copa do Mundo

Nesta quinta-feira, 8, o jornalista André Rizek (47) se emocionou ao vivo durante sua participação no programa “Estúdio i”, comandado por sua mulher, a também jornalista Andréia Sadi (35), no Globo News.

Apresentador do SporTV, ele não conseguiu se segurar e chorou ao falar sobre o trabalho do casal, elogiando a apresentadora. André entrou ao vivo no programa para analisar a Copa do Mundo, falando sobre o jogo do Brasil contra a Croácia, que acontece amanhã, sexta-feira, 9, pelas quartas de final do Mundial.

“Foi um ano lá em casa, né? Tsunami. Eleição, gêmeos (João e Pedro, de 1 ano e 8 meses), Copa do Mundo... Então, a gente até se emocionou no fim porque foi um ano bem intenso para gente, de muito trabalho. E um apoiando o outro, né? Acho que hoje os dois emocionados assim foi por causa disso. Um ano incrível para ela. E um ano que até agora está sendo muito legal aqui para gente no SporTV. Meu amor, obrigada pelo convite. Arrebenta aí”, disse André, em um vídeo compartilhado pelo jornal O Globo.

Andréia disse que é fã do trabalho do marido, falando de seus cuidados com os gêmeos do casal. “Ele falou que cuida. Eu não entendi, calma que vai chegar. Eu vou deixar você sem resposta. Porque, se eu responder agora, é capaz, entendeu? Quando eu tiver que encerrar, você não tem mais tréplica”, disse ela. “Os gêmeos são revezamento. Na eleição, eu fiquei mais e na Copa foi você. Estamos juntos na parceria”, responde André.

“Guedinho, eu não quero ter razão não, só quero ser feliz. Por isso em casa a última palavra é sempre minha, 'sim senhora'”, brincou ele, se despedindo do programa, fazendo os outros jornalistas rirem. “Para você, Andréia, parabéns pelo seu primeiro ano como apresentadora, que foi simplesmente espetacular. Estou assombrado com o seu talento. Obrigado pelo convite”, completou. “As pessoas falam que eu me emociono mesmo, mas não é. Olha lá, ele está chorando”, rebateu ela.

Veja o momento em que André Rizek participa do programa ‘Estúdio i’, comandado por sua mulher Andréia Sadi:

O crossover de milhões! No #Estúdioi, @andrizek falou quem dá a última palavra em casa 😅, mas fugiu da raia na hora de dar o seu palpite para o jogo do Brasil contra a Croácia.



➡ Assista ao @estudioi com @AndreiaSadi: https://t.co/bFwcwLqjJH#GloboNewspic.twitter.com/Pp0HSubxA7 — GloboNews (@GloboNews) December 8, 2022

André Rizek fala sobre ser conhecido como "marido da Andréia Sadi"

André Rizek foi às suas redes sociais para falar sobre ser conhecido pelos internautas como "marido da Andréia Sadi". O jornalista esportivo aproveitou para se declarar para a esposa através do Twitter. "- Oi, você é o esposo da @AndreiaSadi? Sou uma grande admiradora dela - encheu o peito para me dizer a vendedora de revistas, agora pouco no aeroporto. O orgulho que sinto por ser reconhecido assim, o esposo da Sadi, nem cabe nessas linhas aqui", disse ele.