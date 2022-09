André Rizek fala sobre ser conhecido como "marido da Andréia Sadi"

O jornalista André Rizek comentou que sente muito orgulho em ser reconhecido como marido da Andréia Sadi

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 13h20

André Rizek (47) usou as redes sociais para comentar sobre ser reconhecido pelo público como "marido da Andréia Sadi (35)". O jornalista esportivo da SporTV se declarou para a esposa através do Twitter.

Ele relatou uma situação onde ele poderia se sentir incomodado, porém para ele é um motivo de muito orgulho.

"- Oi, você é o esposo da @AndreiaSadi? Sou uma grande admiradora dela - encheu o peito para me dizer a vendedora de revistas, agora pouco no aeroporto. O orgulho que sinto por ser reconhecido assim, o esposo da Sadi, nem cabe nessas linhas aqui", disse ele.

Vale lembrar que André Rizek e Andréia Sadi são pais dos gêmeos, João e Pedro, de 1 ano e 5 meses.

ANDRÉIA SADI SE DERRETE AO FLAGRAR CENA DO MARIDO COM OS FILHOS

Andreia Sadi (35) usou suas redes sociais para exibir um momento fofo que flagrou dos filhos, Pedro e João, de apenas 1 aninho, se divertindo com o pai, André Rizek (47). A jornalista publicou em suas redes sociais alguns vídeos onde os pequenos aparecem com o papai, colando figurinhas no álbum da Copa do Mundo.

Em um dos vídeo, os pequenos aparecem agitados querendo colar os adesivos no caderno. Em um segundo clipe, os meninos ainda identificam o pai no álbum, que ganhou uma página especial com jornalistas da TV Globo que irão cobrir o evento esportivo mais esperado do ano.

