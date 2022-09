Andréia Sadi se derrete ao flagrar André Rizek colando figurinhas ao lado dos filhos: ''Tradição de geração em geração''

Andréia Sadi não se conteve ao flagrar os filhos Pedro e João se divertindo com o papai, André Rizek, enquanto eles colavam figurinhas

CARAS Digital Publicado em 09/09/2022, às 13h12

Nesta sexta-feira, 9,Andreia Sadi(35) usou suas redes sociais para exibir um momento fofo que flagrou dos filhos, Pedro e João, de apenas 1 aninho, se divertindo com o pai, André Rizek (47). A jornalista publicou em suas redes sociais alguns vídeos onde os pequenos aparecem com o papai, colando figurinhas no álbum da Copa do Mundo.

Em um dos vídeo, os pequenos aparecem agitados querendo colar os adesivos no caderno. Em um segundo clipe, os meninos ainda identificam o pai no álbum, que ganhou uma página especial com jornalistas da TV Globo que irão cobrir o evento esportivo mais esperado do ano.

Na legenda, Andreia falou com carinho do momento: "Tradição de geração em geração (e o pai usando os filhos de desculpa para tudo)".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que amores!", disse um. "Que maravilha momentos assim!", escreveu outro. "Que delícia!", falou um terceiro.

Confira o flagra fofo que Andreia Sadi fez dos filhos colando figurinhas com André Rizek:

