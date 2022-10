André Marques encanta internet com momentos fofos com seus cachorros

Apresentador André Marques deixa fãs morrendo de tanta fofura em vídeo com momentos engraçados de seus cachorros

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 19h43

Nesta sexta-feira, 21, o apresentador André Marques (43) decidiu fazer seus seguidores morrerem com tanta fofura! Em suas redes sociais, o ator compartilhou um vídeo com momentos engraçados e fofos com seus cachorros.

“Amor que faça né?”, escreveu André, na legenda da publicação em seu perfil oficial no Instagram. No vídeo, podemos ver momentos de brincadeira entre os cachorros, momentos fofos em que o apresentador aparece deitado junto deles, e até mesmo pedindo carinho para ele.

Nos comentários, seus fãs não aguentaram de tanta fofura que aparece no vídeo que o ator publicou. “O coração encher de amor”, comentou uma. “É um amor tão verdadeiro!”, exclamou outra. “Eles são os melhores”, disse um terceiro seguidor de André em sua publicação.

Veja o vídeo de André Marques com seus cachorros:

Fora da Globo, André Marques surge com novo visual

André Marques decidiu mudar seu visual após sair da TV Globo, onde trabalhou por 27 anos. Em suas redes sociais, ele mostra a transformação que passou.

Usando um aplique para ter um coque samurai, ele fala sobre como cortar o cabelo “vira a energia”. "Mudar é sempre bom. Be free. Não tenha medo. Acredite em você, saia da zona de conforto! Resolvi lançar um cabelo novo! Cortar o cabelo e mudar… vira a energia… a vibe! Amei!", disse André.