André Gonçalves e Dani Winits teriam feito acordo de separação, diz colunista

Colunista revela um suposto acordo de separação entre André Gonçalves e Danielle Winits antes da ida dele para A Fazenda 15. Entenda

A separação de André Gonçalves e Danielle Winits voltou a ser assunto na internet nesta segunda-feira, 9, por causa de um suposto acordo que eles teriam feito antes do término. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, os dois fizeram um ‘acordo de separação para que cada um pudesse seguir com seus projetos sem envolver o outro.

O colunista informou que o acordo envolveria a possibilidade dos dois reatarem quando ele sair de A Fazenda e assim desejarem. Isso porque ele não queria perder a oportunidade de trabalho ao receber o convite para A Fazenda e aceitou participar do reality show. Porém, ela não queria lidar com exposição da ida dele ao reality show.

Assim, eles teriam optado pela separação, que foi anunciada menos de um mês antes dele ser anunciado como participante do reality da Record TV. O colunista disse que a equipe de Danielle Winits não se pronunciou sobre os rumores e a equipe de André Gonçalves emitiu uma nota destacando a boa relação do ex-casal. “O respeito e o carinho entre André e Danielle permanecem intactos independente da separação e que foi comunicada previamente pelos dois, enfatizando o respeito que ambos tanto prezam para com os fãs e a imprensa”, informaram.

Como André Gonçalves e Danielle Winits anunciaram a separação?

A separação de André Gonçalves e Danielle Winis foi anunciada em agosto de 2023 após 7 anos de relacionamento. Em seu perfil oficial no Instagram, a artista divulgou um comunicado oficial explicando que a decisão do fim do casamento aconteceu em comum acordo. Além disso, ela afirmou que não falará mais sobre o assunto e agradeceu a compreensão de todos.

"Depois de quase sete anos juntos, numa relação baseada no amor, na lealdade e no companheirismo, nós decidimos, em comum acordo, seguir por caminhos distintos. Temos muito respeito um pelo outro, assim como pela história que compartilhamos e trilhamos por todo este tempo. Aos fãs e amigos, agradecemos o acolhimento nesse momento", iniciou.

"Sentimos a necessidade dessa transparência com vocês e com a imprensa. Seguiremos torcendo pela caminhada um do outro. Esta será a única declaração sobre nossa decisão. Agradecemos a compreensão de todos. Com carinho, Danielle e André", finalizou a postagem.