Andre Gabeh comenta 'revolta' de ex-BBBs: ‘Não consigo entender tanta autoestima’

Alguns participantes do grupo pipoca do BBB 24 continuam inconformados por não terem conseguido alavancar suas próprias carreiras, por não terem alcançado a tão cobiçada fama e seguem usando as redes sociais como muro das lamentações, ao falar de falta de oportunidades e até de dívidas criadas após deixarem o reality show da TV Globo. Essa "comoção" tem levantado muitas discussões na web, principalmente entre os veteranos.

Em entrevista à CARAS Brasil, o cantor e escritor Andre Gabeh (49), que participou da primeira edição do Big Brother Brasil, aponta algumas falhas dos novatos, dá dicas importantes para aqueles que realmente querem se destacar no mundo digital ou até mesmo na carreira artística e ressalta: "Não consigo entender tanta autoestima".

Para ele, a primeira coisa saudável a se fazer assim que o participante deixa o confinamento é descansar a mente e tentar entender o que está acontecendo ao seu redor. “Depois, se você for uma pessoa que tem uma demanda de público muito grande, acho que você tem que procurar um amigo muito sincero para te situar, sobre quem é você e como você foi visto, porque às vezes a sua demanda pode ser uma demanda de ódio. Então, tem que ter aquele amigo, para te dizer: Olha, você foi isso, você foi aquilo, cuidado com isso, evita aquilo, vamos gerir esse escândalo aqui, vamos apagar esse incêndio ali. Porque até essas pessoas que recebem muito ódio, elas podem reverter isso positivamente”, fala.

Contratar uma boa assessoria também é um bom caminho, segundo Gabeh. “Que tenha um gabarito, que tenha qualidade, que tenha um histórico, que vai te fazer entender quais são os seus nichos, onde você pode produzir, onde você pode ter uma maior relevância, uma maior visibilidade. E pessoas que cuidem de você, da sua imagem, de maneira que você, enquanto produto, seja produtivo e não queime o seu filme. Porque, às vezes, podem fazer com que as pessoas façam um monte de coisa que acabe transformando você num arroz de festa, acaba queimando a sua imagem. Então, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado com a ambição, tem que ter cuidado com o olho grande, tem que ter cuidado para não querer abraçar o mundo com as pernas”, diz.

De acordo com o ex-BBB, é importante se conscientizar que você pode não ser uma pessoa tão relevante para outras. “O principal é saber, é entender que a gente não é tão importante assim, que hoje você vai ser muito importante e daqui a duas semanas, as pessoas não vão lembrar quem você é, ou vão lembrar quem você é, mas vão fazer questão de dizer que você não tem importância, ou então que você esteja na crista da onda e vai ser mais relevante naquele momento para eles”, destaca.

Andre Gabeh é cantor e escritor

CONTRATO ENCERRADO ANTES DO TEMPO

Recentemente, a Globo resolveu encerrar o contrato de agenciamento de carreira de alguns ex-BBBs. Sete deles estão livres para negociar publicidades com outras empresas. Maycon Cosmer, Thalyta Alves, Nizam, Lucas Pizane, Marcus Vinicius, Giovanna Lima e Michel tiveram o contrato de exclusividade antecipado de 31 de julho para o dia de hoje, 21 de maio.

Eles estavam vetados de realizarem publicidades com marcas de vários segmentos como restaurantes, vestuários e calçados, maquiagens e videomakers.

“Entendo que algumas pessoas sentiram a diferença nesse ano que houve no contrato, que foi o contrato mais castrador da Globo, que não deixou eles fazerem nenhum tipo de publi e que não fossem as publis que a Globo aprovasse, mas eu não consigo entender a pessoa não perceber que, independente disso, ela não gerou conteúdo, ela não criou um público, uma conexão com o público tão grande a ponto dela realmente ser alguém que deveria ser chamado para fazer várias propagandas, para fazer várias coisas, que agora reclamam como se a Globo não quisesse deixar que eles fizessem as coisas maravilhosas, que eles foram convidados, mas não foram convidados para coisas maravilhosas”, fala Gabeh.

“E a gente sabe que o contrato é isso, a sua imagem vai ser transmitida eternamente. Você enquanto produto Big Brother pode ser utilizado durante 20 anos como algum produto da casa sem que você vá receber dinheiro por isso. E eu não consigo entender tanta autoestima, a ponto da pessoa se achar tão relevante para ter certeza que agora ela vai ser muito chamada para fazer várias publis. Acho que está rolando um surto”, acrescenta.

NEGRITUDE EM PAUTA

Recentemente, a advogada Thalyta Alves (26), a segunda eliminada do BBB 24, utilizou as redes sociais para desabafar sobre a falta de convite para eventos voltado às pessoas negras, como a Feira Pretitude e a Feira Negritude.

“Acho engraçado que para várias coisas eu sou preta, para tudo que é ruim, eu sou preta, mas para o que é bom, para o São Paulo Fashion Week, desfile das pretas, não me chamam, para a ‘Feira Pretitude’, não me chamam, para a ‘Feira Negritude’, para nada eu sou negra”, declarou.

André Gabeh também comentou sobre o assunto: “Outro dia, uma das meninas dessa última edição, estava reclamando que ela não foi chamada para um evento sobre negritude. Caramba, gente! Nem todo mundo vai ser chamado para tudo. As pessoas chamam quem elas gostam mais, quem elas têm maior identificação, quem elas acham mais populares, quem elas acham que vai reverter mais positivamente para o evento delas”.

“Não é porque você fez um programa de sucesso que você está fazendo sucesso. Isso não quer dizer que você vai ser chamado para todos os eventos que você acha que está incluída na representatividade. Acho que as pessoas têm que trabalhar. Vamos trabalhar, vamos vender alguma coisa, vamos fazer uma comida, uma quentinha, um bolo, uma unha, um cabelo, sei lá, uma entrevista de emprego”, completa.

Para finalizar, Gabeh, então, brinca: “Vai fazer um curso, gente. Vai namorar, dar uns beijos na boca, transar, se divertir. Querem tudo fazer televisão. Gente, não tem espaço pra todo mundo, não. Nem para figurante tem tanto espaço assim. O pessoal já quer sair fazendo novela, sendo apresentador. Todo mundo é apresentador. Apresentar o que, gente? Apresenta a sua CLT pra um departamento pessoal, pra você conseguir um emprego. Eu hein!”.