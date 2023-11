Anderson Muller ganha declaração de amor do seu marido

Em data especial, marido do ator Anderson Muller se declara em homenagem nas redes sociais

O ator Anderson Muller acabou de completar 54 anos de vida e ganhou uma homenagem pra lá de especial nas redes sociais. O marido dele, Paulinho, fez questão de se declarar para ele no dia do seu aniversário e falar sobre a importância do relacionamento deles em sua vida.

"Hoje é dia dele!! Desse cara que há quase 20 anos invadiu minha vida, meu coração e me fez aprender tanta coisa… me ensinou a amar com verdade, respeitar, admirar e querer estar ao seu lado pelo resto da minha vida. Como é difícil falar de você!! Minha cabeça se confunde com meu coração e não deixa a avalanche de palavras e sentimentos brotarem!! Você me ensinou o verdadeiro amor e ter orgulho dele, não ter medo e nem precisar esconder o maior e mais bonito sentimento da vida!!", disse ele.

E ainda completou: "Minha família te ama, te respeita, te admira e tenho certeza que é pelo ser humano lindo e pelo bem que você fez na minha vida e isso para mim não tem preço!!!! Sempre obrigado por tudo! Te desejo toda felicidade do mundo e saiba que farei sempre de tudo para vc e por você!!! Te amo".

O relacionamento deles é discreto e só veio à público em 2021. Vale lembrar que Anderson é pai da atriz Thaís Müller e do músico Thiago Müller, frutos do antigo casamento com Marcela Muniz.

Quem é Anderson Muller?

O ator Anderson Muller tem uma longa carreira nas artes. Ele é filho de Aniz Abraão David, presidente de honra da escola de samba Beija-Flor, e de Eliana Santos Muller de Campos. Ele iniciou a carreira no teatro.

Em sua trajetória, ele atuou em várias novelas, como Bebê a Bordo, Malhação, América, Caminho das Índias, Salve Jorge e o Rico e o Lázaro. A novela mais recente dele foi Bom Sucesso, de 2019.