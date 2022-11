Anderson Leonardo, do Molejo, fala sobre diagnóstico de câncer: ''Isso não me pertence''

Cantor Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, comenta sobre tratamento contra o câncer e diz estar confiante na cura da doença

O cantor Anderson Leonardo (50), vocalista do grupo de pagode Molejo, falou sobre seu estado de saúde e o diagnóstico de câncer durante entrevista.

Ele participou do podcast Bulldog Show, apresentado por Tuka Carvalho e Vivy Tenório, na noite de terça-feira, 01, e contou sobre o tratamento contra a doença. Diagnosticado com tumor em estágio primário, o artista anunciou que iniciou o tratamento no final de outubro.

Durante o papo, Anderson recebeu uma lâmpada ao participar de brincadeira e fez três pedidos ao gênio da lâmpada. "Papai do céu já está me dando essa força, mas o primeiro pedido é ter bastante saúde, porque a pior coisa é você receber uma notícia e falar: 'Caraca, vou vencer, mas que estranho. Não bebo muito, não fumo, malhando, na melhor fase, mulher bacana, trabalhando direitinho e vem isso?'. Mas graças a Deus isso não me pertence. O segundo pedido é saúde de novo e o terceiro pedido também é saúde", começou falando.

Na entrevista, ele ainda compartilhou um momento que viveu com uma jovem que também tem câncer. "A gente não dá valor (à saúde) e você não tem noção do que é até chegar (a doença) e você ver pessoas lá (no hospital). Ontem mesmo, quando fui fazer meu tratamento, vi uma jovem de 21 anos indo sozinha batalhar. Ela está se curando e eu perguntei para ela se eu podia abraçá-la. Essa menina não deve nem saber quem sou eu e deve pensar: 'Esse cara é maluco'. Mas falei para ela: 'Vamos vencer essa batalha, tá?", contou o famoso.

Anderson ainda falou dos shows que fez em hospitais com pessoas que tratam a doença. "A gente já fez vários shows no INCA (Instituto Nacional de Câncer) e aí você fazia a alegria da galera que estava com coisa pior, mas quando vem algo assim para você, aí você mata no peito. Estou meio emocionado porque eu só quero levar alegria para as pessoas e dizer o seguinte: 'se tratem, tem cura, todos os médicos são capazes'. Muitas pessoas falam que eu tenho que ir para Nova York, para não sei aonde, mas eu digo que não, tanto que fui para São Paulo pedir uma segunda opinião num hospital bacana, que é o Sírio Libanês e o médico disse que o exame estava correto. Por isso que eu quero bastante saúde, não sou Beth Carvalho, mas vou festejar", brincou.

Anderson Leonardo dá início a tratamento contra câncer

Anderson Leonardo deu início ao tratamento contra o câncer. Animado e com bom humor, ele contou em suas redes sociais que caminhará para a cura da doença, que descobriu há quase duas semanas. “Vamos começar o tratamento, graças a Deus, na paz de Deus. Vamos à cura”, disse Anderson, feliz e esperançoso, em um story publicado em sua conta oficial no Instagram.

