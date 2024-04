Âncora da Globo que se assumiu gay abandona televisão para entrar na política

Lembra dele? Primeiro âncora do Jornal Nacional assumidamente gay, Matheus Ribeiro troca a televisão pela política e disputa cargo público

Matheus Ribeiro fez história ao se tornar o primeiro jornalista assumidamente gay a apresentar o Jornal Nacional na Globo. Agora, ele está prestes a alcançar novas conquistas em outra carreira. O jornalista decidiu deixar a televisão de lado e já se lançou como pré-candidato para concorrer às eleições para prefeito de Goiânia, em Goiás.

Nas redes sociais, Matheus Ribeiro se apresenta como jornalista, empresário, praticante de crossfit e agora também pré-candidato a prefeito. Em uma entrevista para uma emissora afiliada da Globo, ele detalhou seu plano de governo. O ex-apresentador quer se tornar o primeiro político assumidamente gay e também o mais jovem pelo PSDB.

“Ser o mais jovem dessa disputa é uma missão que encaro com humildade e coragem. Não sei de tudo, mas tô longe de querer a “experiência” das raposas… Eu quero é gente nova, competente e antenada!”, ele contou em suas redes sociais ao compartilhar sua entrevista na emissora em que um dia comandou um dos programas de maior prestígio.

“Dizem por aí que Goiânia quer um “gestor”. Por conta disso, seguem tentando escolher candidatos na pinça, nos gabinetes dos palácios. Passam verniz em figuras desgastadas, tentando criar uma imagem que passa longe, beeem longe da realidade. Até xingamentos ficam pra trás, em nome da cidade”, Matheus relembrou o preconceito na cidade.

Além disso, o jornalista destacou que tem um plano de renovação para vencer as eleições: “Ser o prefeito mais jovem da nossa história só faz sentido se ganharmos juntos, conectando a prefeitura com cada cidadão disposto a viver numa cidade melhor. Vamos mostrar na prática que é possível fazer diferente”, contou o ex-âncora em seu perfil no Instagram.

Vale mencionar que essa não é a primeira vez que Matheus concorre a um cargo público. Depois que deixou a Globo em 2020, ele chegou a passar um curto período na Record e Band. No entanto, ele abandonou as telinhas para se dedicar a política e chegou a movimentar as urnas quando se candidatou a deputado federal, apesar de não ter sido eleito.

Matheus Ribeiro sofreu ataques após Jornal Nacional:

O jornalista Matheus Ribeiro virou assunto na mídia após compartilhar uma foto ao lado do namorado, Yuri Piazarollo, em frente a bancada do Jornal Nacional. Em conversa com Leo Dias, ele contou como foi a experiência de apresentar o jornal, além de revelar como se sentiu ao ter a sua foto ao lado do namorado, um capitão do BOPE, se tornar um viral nas redes sociais.