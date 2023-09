Ana Paula Siebert combina look de luxo com a filha e semelhança chama atenção: 'Iguais'

Ana Paula Siebert publicou fotos com a filha e se declarou para Vicky em viagem da família

Ana Paula Siebert atualizou as redes sociais com uma sequência de fotos da viagem que está curtindo ao lado da família. Na legenda, a influenciadora exaltou a relação com a filha, Vicky, de 3 anos, fruto do casamento com o apresentador Roberto Justus.

"Cumplicidade. Que esse seja sempre o pilar da nossa relação! Essa viagem foi especial por vários motivos e você foi o maior deles! Que memórias lindas!", falou a modelo. Os seguidores ficaram encantados com os registros.

"Lindas! Parece até pintura", apontou uma. "Essas duas foram desenhadas, são perfeitas", concordou outra. "Duas princesas. A Vicky parece uma boneca", destacou uma terceira. A semelhança entre mãe e filha também chamou atenção de uma fã. "Iguais", notou uma. "Acho lindo a forma como a Ana veste e educa a Vicky. Criança sendo criança", observou mais uma.

Detalhes da viagem

Ana Paula Siebert posou com a filha às margens do Lago di Como, na Itália, onde prestigiou o casamento milionário da influenciadora brasileira Tatiana Barbieri com o empresário russ Ramon Shankal. Nas imagens, elas aparecem combinando os looks da grife Dolce&Gabbana. Só o vestido de Vicky custa R$ 4,6 mil.

Maternidade

Nas redes sociais, Ana Paula Siebert admitiu que já sofreu por sentir culpa de não conseguir "dar conta" de toda a sua demanda.

"Eu não consigo. Sempre me sinto em falta em algum dos âmbitos. Já sofri muito por isso. Já me peguei chorando. Já me peguei repensando. Aprendi a tirar a capa de 'mulher maravilha' e aprendi que falhar, faltar e se sentir culpada faz parte do processo de crescimento… Aprendi a dizer não e a viver o que meu coração manda e está tudo bem! Quero olhar para trás e sentir orgulho da minha história, da minha maternidade, e do meu casamento. Nem por isso eu não vou falar em algum momento. E está tudo bem", desabafou.