Vestido da esposa de Roberto Justus para casamento é criticado pelos fãs: "Não combinou"

Produção usada por Ana Paula Siebert, esposa de Roberto Justus, divide opiniões nas redes sociais; veja e tire suas conclusões

Conhecida pelo bom gosto e elegância de suas produções, a influenciadora Ana Paula Siebert sofreu críticas nas redes sociais ao mostrar o vestido tipo princesa que escolheu para um casamento luxuoso realizado na Itália.

Ela foi uma das convidadas para a boda da ex-atriz Tati Barbieri com o empresário russo Roman Shpigel."Meus presentes mais valiosos! Que alegria estar aqui com vocês", declarou ela ao mostrar a produção sofisticada.

Só que dessa vez, a esposa de Roberto Justus apostou em um vestido do tipo princesa ousado com um laçarote na cabeça. Na foto também apareceu a filha do casal, a lindíssima Vicky Justus. A combinação não agradou os fãs que consideraram o visual "infantil".

"Para que esse laço, gente? E esse vestido infantil? Não combinou com você, Ana. Já com o preto você ficou deslumbrante, a sua cara mesmo", comentou um. "Esse laço horrível com esse brinco e colar ficou bom não", escreveu outro. Gente, não é que o laço e o vestido estejam feios, nela tudo fica lindo. É que ela geralmente acerta os looks tão perfeitamente, que dessa vez algumas pessoas estranharam a pegada mais infantil", opinou um terceiro. "Com laço ou sem laço o fato é que parece uma pintura as fotos ficaram lindas!", defendeu outro.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Casamento luxuoso com convidados famosos

A atriz brasileira Tati Barbieri se casou nesta quarta-feira, 27, com o empresário russo Roman Shpigel. Cercada de amigas famosas, a ex-estrela de pegadinhas da RedeTV! realizou uma festa luxuosa na Itália.

Com um vestido avaliado em mais de R$ 1,7 milhão, a bela entrou ao lado da família e emocionou os convidados presentes. A mais animada era a atriz Deborah Secco, que conseguiu uma folga das gravações e foi prestigiar o evento.