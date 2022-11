Ana Hikari abusa do jeans em look para o São Paulo Fashion Week

Atriz Ana Hikari arranca elogios com look all jeans escolhido para comparecer ao SPFW

CARAS Digital Publicado em 18/11/2022, às 22h01

A atriz Ana Hikari (27) deixou os seguidores loucos com o look escolhido por ela para estar presente no São Paulo Fashion Week. Com um outfit all jeans, a artista de As Five arrancou elogios de seus fãs.

“Look All Jeans para o desfile da Sou de Algodão no São Paulo Fashion Week”, escreveu a atriz na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, ela aparece com um cropped e uma saia toda jeans, sendo que até o sapato é jeans. A gata até colocou a barriga chapada para o jogo.

Nos comentários, os seguidores foram à loucura com as fotos da atriz. “Musa da resistência”, escreveu uma seguidora. “Ana tem 1,78 mas parece ter uns 1,90 nas fotos”, brincou outro. “Linda demais, como pode”, exaltou uma terceira.

Veja a publicação de Ana Hikari com look all jeans para o São Paulo Fashion Week:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hikari (@_anahikari)



Ana Hikari, de As Five, deixa fãs sem ar com foto de biquíni durante férias

Ana Hikari fez questão de deixar seus seguidores sem ar e impressionados ao surgir em suas redes sociais com um registro novo usando um biquíni durante sua viagem para a Bahia. A gata escolheu um biquíni vermelho para mostrar o corpo escultural, além de aparecer puxando a parte de baixo para cima, dando ênfase em seu bumbum.

“Fechando as férias com sol da Bahia. Cada vez que volto eu me apaixono mais e mais pela minha cidade favorita no Brasil”, escreveu na legenda, se referindo à Salvador, onde ela passa o final de suas férias.