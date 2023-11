Ana Hickmann faz revelação comovente sobre o filho: ''Não via os olhos''

Após dias de desentendimento com o marido, Ana Hickmann faz vídeo com o filho e fala como ele está se sentindo

A apresentadora Ana Hickmann surgiu com o seu filho pela primeira vez após os desentendimentos com o marido, Alexandre Correa. Nesta segunda-feira, 21, a loira começou o dia se gravando logo na mesa do café da manhã de sua mansão em Itu e apareceu ao lado do pequeno Alexandre, de 9 anos.

Segurando um coelhinho, que o acompanha desde bebê, o garoto surgiu abraçando a mãe e falando um pouquinho no momento. A famosa então revelou como o herdeiro está após os últimos acontecimentos envolvendo seus pais.

"Hoje eu posso dizer que começamos um dia um pouco melhor, fazia tempo que eu não via os olhos do meu filho felizes desse jeito, é bom ver isso de novo, tinham alguns dias que não acontecia, então significa que hoje será sim um grande dia", falou a loira com esperança.

Ainda nos últimos dias, a modelo e empresária revelou uma conversa com o herdeiro. "Hoje na oração do meu filho, ele pediu pro papai do céu ajudar a mamãe a resolver todos os problemas. Tenho mais que um filho, tenho um anjo em minha vida e que me enche de energia para seguir."

O filho da apresentadora com o empresário Alexandre Correa, o pequeno Alexandre Jr. nasceu em 2014. Aos 9 anos, ele é muito próximo de Ana Hickmann, com quem sempre aparece nas redes sociais com ela cozinhando e fazendo outras tarefas.

Ana Hickmann escolhe momento para anunciar separação

A confirmação do fim do casamento entre a apresentadora Ana Hickmann e seu ainda marido, o empresário Alexandre Correa, parece iminente. Segundo novas informações que surgiram neste sábado, 18, ela já se refere ao companheiro como “ex” e busca o “momento certo” para se pronunciar.

Ontem, a apresentadora também se pronunciou sobre seu lado empresária. "Hoje é o dia do empreendedorismo feminino e eu tenho tanto orgulho de poder fazer parte disso. Nunca foi fácil e as coisas têm sido cada vez mais desafiadoras pra mim. Mas nada vai me parar!!!", afirmou ela, que tem vários negócios em seu nome, mas também uma dívida milionária.