Ana Cecília Costa abraça coletividade feminina em remake de Renascer: 'Sensualidade'

Em entrevista à CARAS Brasil, Ana Cecília Costa revelou detalhes do remake de Renascer e refletiu sobre suas raízes rurais

Ana Cecília Costa embarca no remake de Renascer, que deve estrear em janeiro na Globo, como a personagem Morena na segunda fase da novela. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz revelou detalhes da produção, refletiu sobre raízes rurais e falou sobre abraçar coletividade feminina na trama: "Sensualidade".

"A Morena começa como uma prostituta vivida pela atriz Uiliana Lima. Ela é uma quenga de Jacutinga [Juliana Paes], dona de um bordel. Nessa novela, ela ganha um caráter de coletivo de mulheres que se ajudam, somam uma família", compartilhou Ana Cecília Costa , que encarna Morena a partir do 13º capítulo da novela.

"Ela traz essa característica de quenga o tempo todo, o que é maravilhoso, porque é fogosa, tem liberdade com o corpo. Tem essa pimenta, esse tempero, essa cor viva. É uma mulher da roça, da terra, do cacau, do sul da Bahia, do sol, do suor, da terra e do azeite, muito universo de Jorge Amado. É absolutamente delicioso. A forma como cozinha é uma sensualidade muito natural, uma pessoa que não tem trava com o corpo", acrescentou sobre a personagem do remake de Renascer.

Natural da Bahia, Ana Cecília Costa aproveitou para refletir sobre a importância de retratar suas raízes na trama. "É a primeira vez que estou na Globo fazendo uma novela rural, no horário nobre. Para mim, é um gosto imenso. Tenho familiaridade com fazenda na minha vida pessoal, na infância e é a primeira vez que estou fazendo um texto da obra do Benedito Ruy Barbosa, que é uma referência para as novelas. É um reencontro com o Jackson Antunes, que faz meu marido - fiz um curta com ele", contou a atriz, que também estrelou a trama rural Canavial de Paixões, no SBT, em 2003.