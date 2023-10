Ana Castela relata desespero durante turbulência em avião: “Só sabia orar”

Cantora Ana Castela surge aos prantos nas redes sociais após enfrentar forte turbulência em avião; entenda o que aconteceu

A cantora Ana Castela usou as redes sociais para dividir um relato angustiante após sofrer uma forte turbulência em seu voo na noite do último domingo, 08. A ‘Boiadeira’, como é mais conhecida pelos fãs, apareceu visivelmente abalada com lágrimas em seu rosto para descrever detalhes da experiência assustadora.

Através do stories do Instagram, Ana surgiu aos prantos ao desembarcar em terra firme: “Olha a minha situação, gente”, disse a cantora, que exibiu sua maquiagem completamente borrada após o susto. “Eu nunca mostrei isso pra vocês, mas hoje o avião balançou muito. Ainda bem que os pilotos são top e Jesus também”, desabafou.

“O tempo estava muito feio e eu fiquei com muito medo, gente. Eu só sabia orar dentro daquele avião”, a ex-namorada do cantor sertanejo Gustavo Mioto abriu o coração sobre seu desespero diante da situação. Na sequência, Ana tranquilizou os admiradores ao revelar que já chegou em casa e está recebendo apoio da família.

“Perrengue que eu dou risada agora, mas chorei”, finalizou a cantora, que se apresentou em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, no último fim de semana, e sofreu a turbulência ao retornar para Londrina, no Paraná, onde mora atualmente. Vale lembrar que a boiadeira é natural de Amambai, no Mato Grosso do Sul.

Qual foi o motivo da separação de Ana Castela e Gustavo Mioto?

Apesar de ser um grande susto, essa não foi a única turbulência que a cantora enfrentou recentemente. No final do mês passado, Ana Castela revelou que colocou um ponto final em seu relacionamento com o cantor Gustavo Mioto, com quem assumiu o namoro em junho deste ano, mas já estava em um affair desde o ano passado.

Em uma nota publicada em seu stories do Instagram, Ana confirmou a separação com o cantor em meio aos boatos: “Como todos já sabem, eu e o Gu não estamos mais juntos! Peço que tenham respeito, não é um momento fácil para nenhum dos dois!”, a cantora desabafou sobre o término do namoro, que durou três meses.

Apesar de não estar acostumado a expor a vida pessoal, Gustavo Mioto também falou do fim do namoro com Ana Castela. Segundo o cantor, o trabalho atrapalhou o relacionamento: "Infelizmente, a gente tem duas agendas difíceis. Não tem nada a ver com o que a galera citou, não teve nada a ver com agressividade, infidelidade”, ele declarou sobre o motivo por trás do término.