Alok e Romana Novais celebram o aniversário do filho Ravi nos EUA

Alok e Romana Novais celebraram o aniversário de 3 anos do filho com festa inspirada nos super-heróis

A família de Alok e Romana Novais (31) está em festa! Nesta terça-feira,10, o pequeno Ravi completou três anos de vida. Para celebrar a data especial, a família fez as malas e embarcou para Orlando, nos EUA.

Apaixonado pelos super-heróis, o herdeiro primogênito ganhou uma festa surpresa com direito a visita do Homem-Aranha no café da manhã.

Em sua conta do Instagram, Romana fez questão de mostrar cada detalhe dos preparativos da surpresa. "Hoje é o niver do Ravi, meu raio de sol e nós já estávamos aqui na arrumação de um café da manhã de homem aranha pra ele. Ele vai pirar ou não?", disse ela.

Na sequência de Stories, a mamãe coruja mostrou a decoração da mesa de doces. "A mãe mais ansiosa que o filho, quem nunca?," brincou. Em seguida, afirmou: "Surpresa para ele. Café da manhã com os personagens que ele mais gosta. Amou, mas nem imagina o restante das surpresas".

Em outro vídeo compartilhado na web, Romana mostrou o exato momento em que o garoto é surpreendido pelo personagem favorito. "Olha esse momento", escreveu ela.

Além de Ravi, Alok e Romana também são pais de Raika, de 01 aninho.

VEJA O STORY DE ROMANA NOVAIS:

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

LUXO!

Recentemente, Romana Novais embarcou ao lado do maridão Alok e dos filhos Raika e Ravi, para curtirem as férias no nordeste brasileiro.

A influenciadora deixou os fãs admirados com tanto luxo ao compartilhar nos Stories de seu Instagram alguns detalhes do Barracuda Hotel & Villas, onde está hospedada com a família na Bahia.

Com diárias que chegam a até R$ 45,9 mil,o local chiquérrimo conta com café da manhã, transporte interno no condomínio, agendamento da quadra de tênis e padel e utilização do deck de ioga e treino funcional do hotel, além de serviços extras. Sem contar que durante o período do Réveillon, o valor da hospedagem pode variar com acréscimo de 5% de taxas.