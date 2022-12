Alok e Romana Novais se hospedam em hotel com diárias de até R$ 45,9 mil na Bahia

Alok e Romana Novais aproveitaram as férias para curtirem o verão em vila luxuosa

Verão! Romana Novais (31) arrumou as malas e embarcou ao lado do maridão Alok (31) e dos filhos Raika (1) e Ravi (2), para curtirem as férias no nordeste brasileiro.

A influenciadora deixou os fãs admirados com tanto luxo ao compartilhar nos Stories de seu Instagram na manhã desta terça-feira, 27, alguns detalhes do Barracuda Hotel & Villas, onde está hospedada com a família na Bahia.

Com diárias que chegam a até R$ 45,9 mil,o local chiquérrimo conta com café da manhã, transporte interno no condomínio, agendamento da quadra de tênis e padel e utilização do deck de ioga e treino funcional do hotel, além de serviços extras. Sem contar que durante o período do Réveillon, o valor da hospedagem pode variar com acréscimo de 5% de taxas.

Nas redes sociais, a musa gravou a vista privilegiada de seu quarto e impressionou os seguidores com a beleza do destino. "Nosso refúgio pelos próximos dias", afirmou ela, mostrando a paisagem do local.

Na sequência disse: "Nossa casa vila pelos próximos dias, imersa na natureza, na Bahia, com a energia e vibe daqui, que não tem igual. Do jeitinho que eu queria para entrar em 2023. Obrigada, Deus".

VEJA O DESTINO DE FÉRIAS DE ALOK E ROMANA NOVAIS:

