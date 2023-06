Aline Wirley declara apoio ao marido após revelações íntimas: "Sinceridade"

Aline Wirley declara apoio ao marido; ator fez desabafo corajoso nas redes sociais sobre sua bissexualidade

A cantora Aline Wirley, que foi uma das participantes do BBB23, elogiou a coragem do marido em uma publicação nas redes sociais nesta quarta-feira, 28. É que Igor Rickli resolveu abrir o coração no Dia do Orgulho.

"Caminhar nessa vida ao seu lado é uma benção e uma alegria sem fim. Nosso amor é algo inexplicável, a maneira como a gente vive, o respeito, o carinho, o cuidado, a sinceridade, o comprometimento em sermos as melhores pessoas que pudermos individualmente, pra sermos melhores um com outro, nossa conexão com Deus e o Universo, e a Gratidão por tudo que temos e somos é o que me faz acreditar no Ser humano", declarou ela.

A cantora ainda disse que respeita e ama o cantor com quem é casada desde 2015. "Eu te amo cada dia mais, te respeito e te admiro profundamente", disse ela emocionando os fãs com sua declaração corajosa.

No desabafo, o ator, que está em um casamento aberto com a cantora, disse que já teve envolvimento com outros homens. Na declaração, ele disse que não foram "relacionamentos convencionais", mas não deu muitas explicações sobre o que isso significa.

"Claro que já fiquei com homens. Ser um homem bissexual, eu vou te falar que gera muitos questionamentos na cabeça das pessoas. Não é exatamente uma coisa convencional, mas acho que nos dias de hoje tá todo mundo abrindo mais a cabeça pra entender isso", revelou.

Ator, cantor e influenciador digital, Igor Rickli é casado com Aline Wirley deste 2015. Apaixonados e felizes, eles têm um filho, Antonio, de 8 anos. A cantora, ex-Rouge, ficou em segundo lugar no BBB23.

Veja:

Ensaio ousado

Orgulhosos da história que viveram construíram juntos o casal Aline Wirley (41) e Igor Rickli (39) decidiram celebrar o Dia dos Namorados deste ano de uma maneira especial. Os pombinhos realizaram um super ensaio fotográfico com looks agênero.

Cheios de personalidade, os dois, que no último ano revelaram viver uma relação aberta, apareceram usando roupas que fogem dos esteriótipos do masculino e feminono, que no mundo da moda leva o nome de genderless.