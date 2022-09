Aline Campos se declara ao postar cliques românticos com Jesus Luz: ''Gosto do nosso jeito simples''

Modelo Aline Campos publica série de registros em meio à natureza ao lado do namorado, Jesus Luz, e se derrete pelo DJ

Os pombinhos Aline Campos (34) e Jesus Luz (35) estão cada dia mais apaixonados e esbanjando felicidade nas redes sociais!

Na quinta-feira, 15, aproveitando o dia de TBT, a influenciadora digital compartilhou uma sequência de fotos do casal em meio à natureza. Nas imagens, os dois, que assumiram o relacionamento no início de julho, surgiram em momentos românticos em diferentes lugares, coladinhos e sorridentes.

A modelo se declarou para o DJ ao publicar os registros em que eles aparecem curtindo cachoeira, passeio de barco em alto mar, trilhas. Em um dos cliques, eles posaram com um cachorrinho.

"Gosto do nosso jeito simples de nos fazermos FELIZES. Amo você e nossa nova vida! Gratidão por tudo!", disse Aline Campos na legenda.

Nos comentários do post, Jesus se derreteu: "Amo você e esse presente que estamos vivendo." Os seguidores elogiaram o casalzão. "Que lindos!!", "Vocês são maravilhosos juntos! De fato um grande reencontro de almas. Vibro com o amor e a felicidade de vocês, o mundo precisa dessa energia", "Surreal a beleza desses dois, gente", "Que soma linda! Não dá para saber quem e mais lindo! Tem ainda a sua lindeza interior que a torna mais bela ainda", "Casal perfeito!", "Só Jesus na causa mesmo para abençoar o charme da Aline", destacaram.

Confira as fotos de Aline Campos e Jesus Luz em meio à natureza:

Aline Campos ostenta corpaço durante viagem com Jesus Luz

Recentemente, Aline Campos e o modelo Jesus Luz aproveitaram dias de descanso na Chapada dos Veadeiros, na região de cerrado que fica no nordeste do Estado de Goiás. Nas imagens, publicadas pela ex-Riscado em vídeo em sua conta no Instagram, a gata aparece em meio à natureza em momentos românticos com o amado. Nas imagens, o casal surgiu trocando beijos, carinhos, abraços e sorrisos. Aline chamou atenção ao exibir suas curvas esculturais em biquíni com amarração diferente. "A vida pode ser mágica se nos permitirmos viver na presença. Estar atento ao que emanamos nos pequenos detalhes, nos dá a oportunidade de construir um universo interno paradisíaco! E só depende de nós! Feliz em estar vivendo uma colheita de muito amor e LUZ!", refletiu ela.

