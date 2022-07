Aline Campos ostenta corpaço em meio à natureza com Jesus Luz e reflete: ''A vida pode ser mágica''

Após assumir romance com Jesus Luz, Aline Campos posta vídeo de momentos românticos do casal na Chapada dos Veadeiros

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 12h10

O amor está no ar! A influenciadora digital Aline Campos (34) e o modelo Jesus Luz (35) estão esbanjando felicidade e paixão!

Os dois, que assumiram o relacionamento na segunda-feira, 04, após publicarem os primeiros cliques juntos, aproveitaram dias de descanso na Chapada dos Veadeiros, na região de cerrado que fica no nordeste do Estado de Goiás.

Nas imagens, publicadas pela ex-Riscado em vídeo em sua conta no Instagram, a gata aparece em meio à natureza em momentos românticos com o amado. Nas imagens, o casal surgiu trocando beijos, carinhos, abraços e sorrisos. Aline chamou atenção ao exibir suas curvas esculturais em biquíni com amarração diferente.

"A vida pode ser mágica se nos permitirmos viver na presença. Estar atento ao que emanamos nos pequenos detalhes, nos dá a oportunidade de construir um universo interno paradisíaco! E só depende de nós! Feliz em estar vivendo uma colheita de muito amor e LUZ!", refletiu ela na legenda.

Nos comentários, Jesus se derreteu pela amada e a nova fase juntos: "Me permitindo sentir cada dia mais tudo isso com você, coração só expande! Gratidão amor", agradeceu o DJ.

"Um absurdo essa mulherrrrrrrrr", "Que casalzão", "Viva o amor!", "É muita beleza num vídeo só", "Todo amor para vocês", destacaram os fãs.

Jesus Luz baba ao posar com Aline Campos

Jesus Luz publicou fotos em clima de romance com Alice Riscado e se declarou na web após anúncio de namoro. Em uma das imagens, a musa fitness posou deitada na cama sem roupa. "O lugar é mágico e o amor transborda! Um dia maravilhoso para vocês", disse o DJ.

Confira o vídeo de Aline Campos e Jesus Luz em meio à natureza: