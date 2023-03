Alice Wegmann surge em fotos românticas com o namorado: ''Que lindos''

Atriz Alice Wegmann arranca elogios da web ao compartilhar fotos de viagem ao Ceará na companhia do namorado, o produtor musical Dudu Borges

A atriz Alice Wegmann (27) encheu seu feed de amor ao compartilhar registros de uma viagem na companhia de seu namorado!

Ao lado do músico e produtor musical Dudu Borges, que é 13 anos mais velho que ela, a artista dividiu com os fãs os momentos no Ceará em clima de romance com o amado na segunda-feira, 13, nas redes sociais.

"Reveladas recentemente", escreveu Alice Wegmann na legenda da publicação em seu perfil no Instagram.

Nos comentários, os seguidores elogiaram o casalzão. "Deusa Inalcançável. Te amo", declarou Dudu. "Bonitos pra caramba", elogiou Jeniffer Dias. "Que lindos", "Esse namorado tem sorte", "O Ceará super presente no cenário", disseram os admiradores.

Confira as fotos de Alice Wegmann com o namorado:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alice Wegmann (@alicewegmann)

Alice Wegmann fala sobre relacionamento com homem 13 anos mais velho

Alice Wegmann falou sobre seu namoro com Dudu Borges, 13 anos mais velho. A atriz revelou ainda como lida com a diferença de idade entre os dois e sobre o futuro da relação. Ela foi questionada se o fato de se relacionar com um homem de 40 anos fazia com que ela "freasse" para o futuro com ele. A atriz, então, disse que não liga para isso.

"Gente, 40 anos para mim não chegou nem na metade da vida ainda, se tudo der certo (risos)", contou. A atriz revelou que o importante é o amado ter maturidade para entendê-la.

"Só [ligo] para o fato de que é um homem com mais vivências, três filhos e maturidade para me entender, me ensinar e estar aberto a aprendizados também. Não me sinto deixando de fazer nada do que eu quero, pelo contrário, olhar para o futuro com ele é maneiro demais", disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!