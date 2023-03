Alice Wegmann fala sobre relacionamento com homem 13 anos mais velho: "É maneiro demais"

Alice Wegmann revelou ainda como lida com a diferença de idade entre os dois

Alice Wegmann (27) falou sobre seu namoro com Dudu Borges, 13 anos mais velho. A atriz revelou ainda como lida com a diferença de idade entre os dois e sobre o futuro da relação.

Ela foi questionada se o fato de se relacionar com um homem de 40 anos fazia com que ela "freasse" para o futuro com ele. A atriz, então, disse que não liga para isso.

"Gente, 40 anos para mim não chegou nem na metade da vida ainda, se tudo der certo (risos)", contou. A atriz revelou que o importante é o amado ter maturidade para entendê-la.

"Só [ligo] para o fato de que é um homem com mais vivências, três filhos e maturidade para me entender, me ensinar e estar aberto a aprendizados também. Não me sinto deixando de fazer nada do que eu quero, pelo contrário, olhar para o futuro com ele é maneiro demais", disse.

Sucesso em 'Rensga Hits!', Alice Wegmann comenta sobre se lançar na música

Alice Wegmann está fazendo sucesso e sendo muito elogiada pelo papel como a protagonista da série do Globoplay, "Rensga Hits!".

A artista comentou sobre interpretar a personagem Raíssa Medeiros, que é uma cantora sertaneja. A famosa disse que não pretende se lançar no cenário musical.

"A música tem pra mim a importância de todos os dias. Caetano, Gil, Djavan, Gal, Bethânia, Chico, Jorge Ben, Elis e Bituca (Milton Nascimento) pra mim são soberanos. Não passo um dia da minha vida sem ouvir ou cantar qualquer música deles. A música brasileira sem dúvidas é o que mais me toca, porque fala do meu país, das minhas origens, de onde eu vim. Entendo e conheço o Brasil através de sua música", começou.

"Em #RensgaHits, Raíssa me trouxe a oportunidade de cantar… eu, que sempre tive medo, que sempre fui tímida com o violão, vejo e admiro tanto essas pessoas que me dá um pavor de estragar qualquer canção. Honro e respeito muito os nossos artistas e não tenho uma ambição de me lançar no meio sem antes estudar muito", finalizou.