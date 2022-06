Alice Wegmann exibe fotos raras com seu namorado em data especial

Em clima de Dia dos Namorados, Alice Wegmann curte jantar romântico com o produtor musical Dudu Borges

CARAS Digital Publicado em 11/06/2022, às 13h46

A atriz Alice Wegmann esbanjou romantismo ao mostrar que já começou a comemorar o Dia dos Namorados. Neste final de semana, ela mostrou novas fotos ao lado do seu namorado, o produtor musical Dudu Borges.

Os dois apareceram com looks elegantes para um jantar a dois no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. A estrela exibiu toda a sua beleza ao apostar em um vestido vermelho justíssimo. “Fim de semana dos namorados”, disse ela na legenda.

Alice e Dudu assumiram o romance publicamente no início de 2022, quando ela fez um post apaixonado para ele. "Obrigada pelas vezes em que eu te atendo no FaceTime e você já tá no piano tocando pra eu dormir, pelo café que você faz pra gente todo dia de manhã, pela cama mais macia de todo o universo, por acreditar tanto na gente e pela conchinha imbatível. Te admiro e tenho muito orgulho do cara íntegro e brilhante que você é", disse ela na época.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alice Wegmann (@alicewegmann)

Alice Wegmann deixa a Globo

A atriz Alice Wegmann encerrou o contrato com a Globo em abril deste ano após 11 anos de parceria. Nas redes sociais, ela fez um texto de despedida, agradecendo por cada momento que viveu na emissora: "Cabem muitas vidas em 11 anos de TV Globo. Esse não é um post de despedida, é um post pra dizer que transformamos nossa relação eu sou muito grata pelos encontros que tive trilhando esse caminho, pelas coisas que aprendi, pelas oportunidades que me deram. Quantas vidas!".

"Tô indo ali alcançar outros voos e jajá eu volto pra contar mais histórias junto com vocês. foram 11 anos de parceria, 7 novelas, 4 séries e incontáveis dias crescendo e aprendendo dentro dessa casa tão acolhedora! Tô feliz demais com essa mudança e muito animada pelo que vem por aí!", finalizou ela.