Alexandre Frota dá opinião polêmica sobre ajuda de Davi ao RS: "Uma farsa"

Na última segunda-feira, 13, Alexandre Frota deu opiniões polêmicas sobre Davi Brito, que venceu o BBB 24. Durante o Fofocalizando, do SBT, a ator e ex-deputado declarou que não acredita no baiano e, inclusive, questionou a ajuda que o ex-BBB tem oferecido às vítimas das enchentes no RS.

"Eu acho ele uma farsa, sempre achei, independente dos fãs fanáticos dele. Nunca acreditei", afirmou ele no programa. "Ele é uma farsa em tudo, principalmente agora no Rio Grande do Sul. Dizer que foi lá trabalhar, pegou um celular e saiu dizendo que foi trabalhar. Sinto muito, mas trabalhar é quem estava dentro d'água, trabalhar é quem estava tirando as vítimas", completou.

Alexandre também defendeu Wanessa Camargo - desclassificada do BBB 24 após Davi dizer que foi agredido por ela. "Foi um bom jogador, muitas vezes foi protegido. A Wanessa não merecia ter saído daquela maneira que ela saiu, ela não agrediu. Você sabe que a gente está morando em um país hipócrita, de falsos moralistas e é muito difícil", opinou.

Alexandre Frota também tem ajudado as vítimas do RS

Ainda na última segunda-feira, 12, Alexandre Frota retornou a São Paulo após dias auxiliando nos resgates no Rio Grande do Sul. Em seu perfil oficial no Instagram, o ator desabafou sobre a situação da região após as enchentes.

"Vi cenas que nunca gostaria de ter visto na minha vida. Fiquei muito chocado com o que vi. Se a gente não faz nada, é um absurdo. Se a gente faz, quer aparecer", disse ele, que explicou que retornou por conta da filha, Bella, fruto do casamento com Fabi Frota.

"Cheguei em casa, viajei 20 horas. A Bellinha está morrendo de saudade. O colégio ligou para mim falando que ela estava triste, com saudade e chorando. Falei com Fabi: 'então, ficarei aqui domingo e segunda. Na terça-feira vamos começar a nos preparar. Entre terça e quarta a coisa pode piorar muito em Pelotas, é para lá que vamos nos deslocar para ajudar as pessoas'", compartilhou.

Na sequência, ele pediu para que quem puder, ajude com doações. "Quero aproveitar e pedir a você que envie mantimentos, faça doações por meio do pix oficial do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O pessoal está precisando de água e está com fome. Colchão, cobertores, roupas, tudo que puderem e tiverem condições de despachar. Seja via Correios ou em algum lugar em São Paulo. É muito importante que vocês estejam nessa corrente do bem porque as pessoas realmente perderam tudo. Vi cenas que nunca gostaria de ter visto na minha vida", lamentou.

E continuou: "Vim ficar um pouco com minha família. Fiquei muito chocado com as coisas que vi. A quantidade de pessoas que perderam suas casas, parentes e animais. Resgatamos muita gente, animais, cachorros, gatos, pássaros, idosos e crianças. É uma situação precária e, muitas vezes, somos criticados".

"Se a gente não faz nada, é um absurdo. Se a gente faz, quer aparecer. Não vou me abater com as críticas. Pelo contrário, seguirei em frente com fé e força. Independente de qualquer coisa, porque essa é a hora de você se apresentar e ajudar", finalizou Alexandre Frota.