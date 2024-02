Alexandre Correa volta a acusar Ana Hickmann de alienação parental

Após atitude de Ana Hickmann com seu filho, Alexandre Correa volta a acusar sua ex-esposa de alienação parental em novo áudio

O empresário Alexandre Correa voltou a acusar sua ex-esposa, Ana Hickmann, de alienação parental na última sexta-feira, 16. Em áudio enviado ao Portal Leo Dias, ele se mostrou chateado com uma atitude da apresentadora com o filho do ex-casal, Alezinho, de 9 anos.

Em sua declaração, Alexandre se irritou ao receber um áudio de seu filho do celular do chef de cozinha Edu Guedes, que supostamente está se envolvendo com Ana após a separação. "Eu recebo do celular do Eduardo Guedes três mensagens escritos do meu filho, mais um áudio e uma foto, aonde meu filho no áudio que foi apagado disse que ele estava em Paraty em viagem com a mãe, e o celular dele não funcionava", relatou o empresário.

Logo em seguida, Correa falou sobre a acusação de Ana, que afirmou ter visto o ex-marido em seu condomínio, mesmo com uma medida preventiva. "Não suficiente a isso, amanhã é dia normal de aula do Alexandre. Então nós temos aí um caso de alienação parental clássico, porque é do mesmo Eduardo Guedes, que junto da Ana Hickmann me acusa de atitude intimidatória, que eu recebo uma mensagem do meu filho, que tem um aparelho celular", disse.

E continuou: "Meu filho, sem o meu conhecimento, sem o meu consentimento, está faltando amanhã a aula para ir a uma viagem. Então eu realmente não sei mais o que pensar da Anna Hickmann. Eu acho que as coisas saíram completamente do controle e eu estou muito temerário com toda essa situação e absolutamente devastado", disse Alexandre ao finalizar sua declaração.

Confira o áudio:

Alexandre Correa foi visto no condomínio de Ana Hickmann

No último dia 14, Ana Hickmann acusou seu ex-marido, Alexandre Correa, de estar lhe vigiando pelo lado de fora do condomínio de luxo que mora em Itu, no interior de São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa da apresentadora, o empresário estava parado "de braços cruzados e olhar intimidador", mesmo com a medida protetiva que tem contra seu ex-marido.

Procurado pela CARAS Brasil, Alexandre falou sobre a nova a acusação de Ana. Ele explicou que estava acompanhando seu pai, de 80 anos, nomeado como responsável pela intermediação de entrega do filho do ex-casal em momentos de guarda compartilhada. O defensor pontua que seu cliente ficou aguardando do lado de fora do condomínio e não dirigiu a palavra para a ex.

"Trata-se de um pai junto com o avô cumprindo um dever familiar de acordo com a lei e do outro lado a esposa [tentando] coagir a vítima impedindo-o do regular exercício da paternidade", diz trecho de uma manifestação judicial feita por Alexandre Correa após tomar conhecimento da acusação de Hickmann, e obtida com exclusividade pela CARAS.