Alexandre Correa reage ao rumores de dívida na escola do filho

Ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa rompe o silêncio ao ver rumores de que as mensalidades da escola do filho não teriam sido pagas

O empresário Alexandre Correa, que é o ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, surpreendeu ao reaparecer nas redes sociais para negar um novo boato envolvendo o seu nome. Nesta quarta-feira, 13, o colunista Leo Dias compartilhou uma informação de que o ex-casal teria uma dívida na escola do filho, Alexandre.

O colunista informou que as mensalidades da escola estariam em aberto e aguardando o pagamento dos últimos seis meses. Porém, Alexandre desmentiu os boatos e informou que até já pagou a rematrícula do menino.

"O Leo Dias acabou de publicar que a escola do meu filho não era paga há seis meses. Isso é mentira! Isso não procede. A escola do meu filho era paga, sim. A rematrícula dele foi feita sim, no exercício de novembro. E a única mensalidade que estava em aberto era a mensalidade de 10/12. O meu último dia em exercício no escritório foi no dia 10/11, eu estou respondendo até o dia 10 de novembro, tá bom? Mensalidades até novembro estão pagas e a rematrícula foi feita. Essa nota não procede, me ajuda, corrige isso aí”, disse ele.

Ana Hickmann faz novo desabafo sobre a vida após a separação

A apresentadora Ana Hickmann fez um desabafo nas redes sociais na manhã desta quarta-feira, 13, para falar sobre como anda a atual fase de sua vida após se separar do ex-marido, o empresário Alexandre Correa. Ela apareceu nos stories do Instagram e alfinetou a relação com o ex depois que ele saiu de casa e falou sobre as dívidas que está descobrindo em sua vida financeira.

"Sabe uma coisa que eu estou tendo noção? É que a agressão pode continuar depois que você tira o seu agressor de dentro da sua casa. Eu estou falando de agressão psicológica, emocional, tortura, que é o que continua acontecendo comigo. Cada dia que passa, eu recebo uma novidade, uma nova bordoada da vida e de coisas que o meu ex-marido criou. E o mais incrível é que todas essas instituições e pessoas com quem ele fez negócio e que eu não tinha conhecimento, agora estão descobrindo o meu nome e o meu telefone”, disse ela.

Então, ela completou: “A minha vida inteira está passando por investigação. A minha vida inteira está sendo vasculhada. Ainda bem, porque é exatamente dessa forma que eu vou mostrar a verdade, eu vou provar quem eu sou e vou provar quem eram as pessoas que criaram isso tudo. Eu não posso usar os adjetivos que elas merecem ainda, mas vai chegar o momento para isso”.

Logo depois, ela contou que quer ser um exemplo para outras mulheres e não vai parar de trabalhar neste momento. "O show aqui não pode parar até porque eu tenho muita conta para pagar, não é gente? O povo não vai conseguir me bloquear, o povo não vai conseguir me frear. E eu vou continuar o que eu amo e do jeito que eu sei fazer: de forma honesta, clara e transparente. Muito obrigada por todas as mensagens de apoio. Eu vou lutar até o fim e vou tentar dividir com todas vocês os pontos onde eu errei para não deixar nenhuma mulher cometer o mesmo erro”, declarou.