Alexandre Borges relembra início do namoro com Julia Lemmertz em casamento de Zé Celso

Na noite desta terça-feira, 6, o ator Alexandre Borges (57) se uniu a um time de famosos para celebrar o casamento do diretor Zé Celso, que oficializou a união com Marcelo Drummond aos 86 anos no Teatro Oficina, em São Paulo. Em conversa com a CARAS Brasil, o artista comemorou a amizade com o veterano e contou que foi nos palcos do local que conheceu sua ex-mulher, Julia Lemmertz (60).

"Em 1993 o Teatro ficou pronto e o Sesc produziu a montagem do Hamlet, e o Marcelo fazia o Hamlet e eu fazia o Rei Cláudio, o tio e antagonista, e a Julia Lemmertz a Rainha Gertrudes, foi ali que nós nos aproximamos, nos casamos e ficamos muito ligados ao Teatro Oficina de uma maneira muito amorosa", relembra Alexandra Borges .

O ex-casal se conheceu em 1991, mas foi apenas em 1993 que oficializaram a união e se casaram. No ano do casamento, eles também protagonizaram a novela Guerra Sem Fim, da extinta TV Manchete. Eles foram casados por 22 anos e colocaram um ponto final na relação em 2015. Juntos, eles são pais de Miguel, que usa o nome artístico de Migué. Lemmertz é mãe de Luíza Lemmertz, fruto de outro casamento.

Alexandre Borges também celebrou a união do amigo e veterano do teatro. "É uma celebração maravilhosa, são tantos anos de parceria, amor, cumplicidade, cuidado... E artisticamente é uma carreira impressionante do Zé, se pegarmos tudo o que ele fez e transformou no teatro, até politicamente ele foi importante. Seu retorno, a luta para reeguer o Teatro Oficina."

No ano passado, cerca de 30 anos depois da peça em que conheceu a esposa, Alexandre Borges foi convidado por Zé Celso para fazer uma temporada nos teatros. "É uma peça que ficamos em cartaz aqui por três meses, e há um mês atrás fizemos um mês em Belo Horizonte. É um amor muito grande e uma gratidão muito grande."

