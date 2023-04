Além de Viih Tube: Relembre as famosas que já mostraram o corpo pós-parto nas redes

Relembre outras famosas que já mostraram as mudanças do corpo pós-parto nas redes

Viih Tube (22), que teve sua primogênita, Lua, neste mês, mostrou as mudanças do seu corpo durante e após a gravidez nas redes sociais. A ex-BBB, porém, não foi a única a compartilhar a barriguinha depois de grávida. Relembre outras famosas que já mostraram o corpo pós-parto na web:

THAILA AYALA

Thaila Ayala (37), que adicionou mais um membro para a família com a chegada de Tereza no dia 16 de abril, já tinha mostrado seu corpo pós-parto quando teve seu primogênito, Francisco (1). "De frente não dá para ver muita coisa mesmo. Mas de lado você vê. De lado está aqui. Eu fui ter essa barriguinha aqui, que eu sei que é pequena, com seis meses de gravidez. Ela está aqui e eu amo ela", escreveu ela no Instagram.

STHEFANY BRITO

Sthefany Brito (35) também compartilhou as mudanças do seu corpo depois de sua gravidez. Com fotos da barriga pós-parto, ela publicou um relato sobre o momento de mãe nas redes: "Hoje fui caminhar e decidi ir só de top. Meio preocupada com a barriga, resolvi tirar uma foto pra ver como estava a barriga (olha a neurose!). Achei melhor amarrar um casaco pra disfarçar! Voltei pra casa e olhando essas fotos me veio lágrimas nos olhos, me deu vontade de abraçar essa mãe da foto. Com meu filho nos braços, olhei pra essa barriga e senti gratidão! Meu filho cresceu aí! Olha a generosidade do nosso corpo. Minha barriga cresceu pra ser casa da pessoa mais importante desse universo inteirinho! Fiquei com vergonha da vergonha que senti dela mais cedo!".

BELLA FALCONI