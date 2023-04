Viih Tube mostra como está a barriga após o parto de Lua: "Meu corpo"

Viih Tube mostra como está a barriga em vídeo sem filtros e sem edições; veja

A influenciadora Viih Tube matou a curiosidade dos fãs ao mostrar como está seu corpo cerca de duas semanas após ser mãe. Em um vídeo publicado nesta terça-feira, 25, ela mostra como está após a chegada de Lua di Felice.

No vídeo, a ex-BBB registrou dia após dia como está sua barriga. Ela acompanhou em detalhes a perda de medidas e líquido que acontece após a chegada de um bebê. Na gravação, ela compara na frente do espelho todas as mudanças sem filtros e sem edições.

"Chegamos num nível de intimidade que vocês me veem de fralda! Meu corpo dia após dia no pós-parto pra vocês! E é isso aí, toda mamãe passa por isso, como foi com você? Conta aí nos comentários", disse ela engajando os fãs.

Nos comentários, seguidores elogiaram a coragem da influenciadora. Nesta semana, o casal virou assunto após Eliezer fazer uma tatuagem em homenagem à esposa e à filha.

Em um vídeo, Eliezer mostrou o processo criativo da arte e falou que precisava da digital de Viih Tube para um trabalho, sem contar a real intenção. Na legenda, ele escreveu: "Hoje foi o dia de eternizar em mim o maior amor do mundo. Eu nunca senti isso antes, é surreal e forte demais. Minhas tatuagens são as minhas histórias e viagens, mas dessa vez foi um pouco diferente. Essa é a mais especial e a mais importante de todas… minha família. Uma homenagem para minha filha e para minha mulher".

Veja:

O influenciador Eliezer surgiu revoltado nas redes sociais nesta terça-feira (25) ao ser vítima de um comentário negativo de um fã. É que o seguidor criticou a tatuagem que ele fez em homenagem à filha, Lua di Felice.

Ele questionou o ex-BBB sobre o que ele vai fazer com o desenho quando terminar com Viih Tube. Indignado com o comentário, ele fez questão de se pronunciar para rebater a mensagem ofensiva e do rapaz que chamou o desenho de "brega".

"Sabemos que muita gente, durante nosso namoro e gravidez, desejou que terminássemos. Mas quando temos Deus na frente, ele sabe de todas as coisas. Se um dia a gente terminar, a Lua não vai deixar de ser minha filha", continuou ele.