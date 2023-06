Além de Simaria, veja quais celebridades já adotaram o megahair

Veja algumas celebridades que já adotaram o megahair para alongar os fios e incorporar os looks

Simaria (40) surpreendeu a web ao mostrar seu cabelo natural na última quinta-feira, 8, pelas redes sociais. Adepta do megahair, a cantora ostentou o tamanho das madeixas sem a técnica de alongamento e destacou a força dos fios naturais. A artista, porém, não foi a única que adotou o megahair para incorporar alguns looks. Além de Simaria, veja algumas celebridades que já adotaram a técnica capilar:

AGATHA MOREIRA

Agatha Moreira (31), que teve seus looks marcados pelos fios curtos, mudou o visual para a novela Terra e Paixão e adotou o megahair para alongar as madeixas. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz comentou sobre o processo de se acostumar com o novo cabelo e ainda destacou o cuidado com os fios. "Estou curtindo, mas, realmente, no início estava tão desacostumada que estava me sentindo um boneco andando meio estranho, como se tivesse um negócio pendurado. Agora já estou mais adaptada. Dá trabalho, ainda mais louro longo assim, exige um cuidado extremo", declarou.

JOJO TODYNHO

Jojo Todynho (26) também estava com os fios curtinhos antes de adotar o megahair. Com uma transformação capilar em um salão de beleza, a apresentadora incorporou a técnica no cabelo e ainda adotou mechas loiras para compor o novo look. A mudança foi exibida em suas redes sociais, com um vídeo do antes e depois das madeixas.

Leia também: De Bruno Gagliasso a Virginia Fonseca: Saiba quais famosos já fizeram tatuagem de casal

GRETCHEN

Gretchen (64) ficou conhecida por ser adepta das mudanças no visual e deixou claro que, com seu cabelo, a situação é a mesma. Para uma transformação capilar, a atriz colocou uma mega hair de 65 centímetros, que foi aplicado em microcápsulas de queratina. O processo, que somou 150 gramas de fios, usou cabelos naturais brasileiros. "Se o povo não quer pelo, bora botar cabelo, cílios e tudo mais", compartilhou Gretchen em entrevista à Quem.