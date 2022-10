Jojo Todynho mostra antes e depois de sua mudança de visual

Jojo Todynho exibe o seu cabelo sem megahair e depois ostenta o visual poderoso e com mechas loiras

CARAS Digital Publicado em 06/10/2022, às 16h02

A cantora Jojo Todynho (25) está com novo visual! Nesta quinta-feira, 5, a estrela surgiu com o cabelo renovado ao passar por uma transformação no salão de beleza.

A musa trocou o seu megahair e surgiu deslumbrante. Nas redes sociais, ela compartilhou um vídeo com o antes e o depois da mudança. Nas imagens, a estrela apareceu com o cabelo curto e liso, e, logo depois, ela surgiu com o cabelo comprido e com mechas loiras.

O hairstylist dela, Felipe Nascimento, contou nas redes sociais sobre a técnica que usou no cabelo de Jojo Todynho. "Mais uma transformação de milhões! Realizamos a técnica da micropele invisível, mantendo toda a saúde do próprio cabelo e ao mesmo tempo conseguimos esse efeito de um loiro dourado", disse ele.

Veja o antes e o depois do novo visual de Jojo Todynho:

