Além de Luciano Huck e Angélica, veja famosos que já cogitaram a não monogamia

Angélica se tornou assunto após falar sobre a possibilidade de viver um relacionamento não monogâmico com o apresentador Luciano Huck

Angélica (50) e Luciano Huck (52) se tornaram assunto neste fim de semana após a modelo comentar sobre a possibilidade de viver um relacionamento não monogâmico com o apresentador. Além deles, veja outros famosos que já cogitaram a relação.

Bianca Andrade (29) é uma das celebridades que, assim como Angélica e Luciano Huck, já pensou sobre a não monogamia . A influenciadora viveu um relacionamento aberto com Fred Bruno (35), porém, eles decidiram fechar a relação com o nascimento de Chris (1).

A influenciadora já contou que, antes de participar da 20ª edição do BBB, ela e o yotuber já tinham se relacionado romanticamente. Apesar de terem tido uma boa relação ao reatarem e engravidarem do primero filho, atualmente, os dois seguem separados, porém, continuam amigos.

A médica e ex-participante do BBBMarcela McGowan (35) também entra na lista. Pouco tempo antes de entrar no reality global, a influenciadora terminou um relacionamento aberto de 10 meses. Hoje, ela é noiva da cantora Luiza Martins (32), com quem vive uma relação monogâmica.

"Para quem pergunta se meu relacionamento é monogâmico: não, ele é monoteísta. Essa é a única deusa da minha vida", declarou Marcela no ano de 2022, nos comentários de uma publicação de Luiza, na época sua namorada.

As duas começaram a se relacionar em 2020, e logo assumiram o namoro publicamente. O noivado veio anos depois, em 2023, enquanto as duas faziam uma viagem internacional para os parques da Disney, nos Estados Unidos. O pedido aconteceu em frente a um castelo inspirado na saga Harry Potter.

A atriz Fernanda Nobre (40) falou pela primeira vez sobre a não-monogamia em 2020. Ela e seu marido, o diretor e encenador artístico José Roberto Jardim (47), optaram por abrir a relação na época, e, em 2023, revelaram que ainda seguiam o acordo.

"Ser não-monogâmico é muito mais difícil porque ser monogâmico já tem uma cartilha. A gente não tem nenhum modelo. Eu nunca falei quais são minhas regras e não falo, porque não quero ser modelo. Você tem que criar", disse ela, em entrevista ao UOL, concedida em 2023. "A liberdade dá muito medo, né, ainda mais a liberdade sexual."

Aline Mineiro (32), ex-participante de A Fazenda, também entra na lista. A influenciadora vivia uma relação aberta com o humorista Leo Lins (41), porém, os dois podiam ficar apenas com outras mulheres. O namoro terminou em 2023, após cerca de quatro anos de relação.

Neste final de semana, Angélica afirmou que, apesar de não cogitar abrir a relação, ela e Luciano Huck costumam conversar sobre. "Não [pensamos em deixar de ser monogâmicos]. Mas a gente fala sobre isso, temos amigos que são. Porém, dois desses casais adeptos da não monogamia não deram certo e os exemplos ficaram esquisitos", disse, em entrevista à revista Ela.

A modelo e o apresentador do programa Domingão com Huck começaram a se relacionar em 2003, e o romance emplacou nos bastidores do filme Um Show de Verão (2004). No ano seguinte, os dois assumiram o namoro publicamente, se tornaram noivos e anunciaram a espera de seu primeiro filho, Joaquim (19).

Hoje, os apresentadores seguem juntos e são um casal bastante admirado pelos fãs e internautas. Além de Joaquim, eles também são pais de Benício (16) e da pequena Eva (11). No ano passado, Luciano Huck fez uma grande homenagem para a esposa, que completou 50 anos.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE LUCIANO HUCK EM HOMENAGEM A ANGÉLICA: