Além de Luciana Gimenez, relembre famosos que já se envolveram em acidentes na neve

Luciana Gimenez sofreu acidente enquanto esquiava; nomes como Jeremy Renner e Rei Charles III integram a lista

Na última semana, a apresentadora Luciana Gimenezpassou por um susto ao se acidentar em uma montanha de neve, em Aspen, e ter que se submeter a uma cirurgia de emergência nos Estados Unidos. A artista segue em recuperação e preferiu não voltar ao Brasil até estar completamente curada. Porém, ela não foi a única famosa a se acidentar na neve.

Jeremy Renner, conhecido por interpretar o Gavião Arqueiro nos filmes da Marvel, ficou em estado crítico após ser atingido pelo veículo que usava para remover a neve de uma rua próxima a sua casa, em Nevada, também nos Estados Unidos. A notícia da internação do artista gerou comoção internacional.

O piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher sofreu um acidente enquanto esquiava nos Alpes franceses, em 29 de dezembro de 2013. Ele desviou o curso, saindo da pista e chocando a cabeça contra uma pedra. O impacto foi tão forte que seu capacete se quebrou e ele sofreu um grave traumatismo craniano, com hematoma intracraniano e edema cerebral difuso.

Schumacher entrou em coma e, após passar um período internado no hospital, foi levado para sua casa na Suíça por sua mulher, Corinna Bresch. O imóvel foi adaptado e recebeu instalações especiais para receber o piloto. Em 2019, ele foi transferido para uma unidade de saúde em Paris, na França, mas pouco tempo depois voltou para seu país. Atualmente, seu estado de saúde é mantido em sigilo por sua família.

A filha mais velha da atriz britânica Vanessa Redgrave e esposa de Liam Neeson, Natasha Richardson, sofreu um acidente na neve após cair e bater a cabeça em uma aula de esqui para iniciantes numa estação no Canadá. De início, ela pensou que estava bem, porém, passava pelo período chamado intervalo lúcido, que acontece quando uma pessoa com traumatismo craniano não percebe a pressão que está crescendo dentro da cabeça.

Três horas depois do acidente, ela começou a sentir fortes dores de cabeça e apresentar sinais de confusão. Então, ela resolveu procurar um hospital, mas sofreu morte cerebral. A atriz morreu aos 45 anos, em 18 de março do ano de 2009.

O ator francês Gaspard Ulliel sofreu um acidente de esqui em janeiro de 2022. Ele estava na região de Auvergne-Rhône-Alpes quando colidiu com outro esquiador na junção de duas pistas. O artista não usava capacete e sofreu uma forte batida na cabeça, que o deixou inconsciente na neve. Ulliel morreu um dia depois de ter sido levado de helicóptero para um hospital na cidade de Grenoble, na França. Ele foi para o mesmo local que Schumacher foi socorrido após seu acidente de esqui.

No mundo da realeza, o Rei Charles III também já se envolveu em um acidente com neve. Em 1988, quando ainda era príncipe, ele passava férias na Suíça com um amigo chamado Hugh Lindsay. Enquanto os dois estavam em uma estação de esqui, uma avalanche ocorreu e matou o amigo do monarca, além de deixar outra pessoa que os acompanhava, identificada como Patricia Palmer-Tomkinson, com ferimentos graves. Charles saiu ileso.

Além dele, o rei emérito da espanha, Juan Carlos, passou por mais de um acidente de esqui. O primeiro aconteceu em 1983, na Suíça, quando fraturou a bacia após cair. Já o segundo, ocorreu em 1991, na Espanha, quando foi atropelado por outro esquiador e sofreu uma lesão no joelho direito.

Um primo do rei, chamado Alfonso de Borbón, morreu após sofrer hemorragia em uma estação de esqui no Colorado, nos Estados Unidos. O acidente aconteceu enquanto ele aproveitava suas férias, em 1989, quando colidiu com um cabo de aço e sofreu um corte na artéria carótida.