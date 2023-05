Além de Lisa Gomes, sertanejo Bruno já constrangeu outras mulheres; relembre

Sertanejo Bruno acumula episódio de constrangimento com mulheres e já chegou a ser ameaçado judicialmente

O cantor Bruno, dupla com Marrone, pediu desculpas à repórter Lisa Gomes, da Rede TV!, sobre o episódio de transfobia, mas parece que essa não é a primeira vez que ele se envolve em um caso de constrangimento com outras mulheres.

"Eu ‘tô’ aqui para pedir desculpas para a Lisa Gomes pelo que eu perguntei para ela. Fui totalmente infantil, fui totalmente inconsequente e eu quero pedir desculpa. Acho que não tem como voltar no tempo e [é] pedir perdão pra ela, tá? Perdão, Lisa Gomes", declarou Bruno.

Nos últimos anos, Bruno tem protagonizado diversas polêmicas e causado revolta nas redes sociais. No ano passado, por exemplo, ele chegou a ser avisado de uma notificação judicial ao fazer uma 'brincadeira' com a influenciadora Luana Targino.

Na ocasião, ele compartilhou uma montagem da moça, a qual aparece ao lado de uma amiga de biquíni. Na legenda, ele dizia: "Tilaska, Tilápia e Tikebra" . Não demorou muito, para que a publicação ganhasse altas críticas.

"É inadmissível, em qualquer setor da sociedade, a propagação ou incitação de discurso misógino, como se as mulheres fossem objeto de consumo, sobretudo partindo de uma pessoa com tamanha expressão no meio artístico, tal qual o cantor Bruno", disse Luana, que garantiu que iria tomar medidas judiciais contra o artista.

Quem também já sofreu com uma piada de cunho machista de Bruno foi a modelo Flávia Viana, vencedora de A Fazenda 9. Durante uma live com o cantor, ela acabou sendo questionada se estaria grávida.

"Você está grávida? Então cheguei tarde!" , disse Bruno, que estava visivelmente bêbado. Constrangida, a atriz respondeu que não poderia beber e o sertanejo seguiu fazendo perguntas íntimas, como quantos meses ela estava grávida e até mesmo a paternidade do bebê.

" Você conhece o marido, o pai do menino?" , perguntou. "Que é isso, menino? Para com isso! O que tem nesse chá que você está tomando?", disse a apresentadora. "Mas é normal isso, não conhecer. Não no seu caso..."

Após a repercussão da live, Flávia veio a público e afirmou ter ficado constrangida com toda a situação. Ela disse que a bebida não justifica situações do tipo: "Certos tipos de brincadeiras não são engraçadas, 'meninos'. E a bebida não justifica".